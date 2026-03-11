Slušaj vest

Živkica Miletić zanemela je od tuge kada je saznala strašnu vest – rođeni brat Darka Lazića tragično je izgubio život.

„Ljudi moji, šta je ovo? Šta se dešava na ovom svetu? Pa tek je moj Darko stigao iz daljine, a zar ovo da ga dočeka...“, izgovorila je kroz suze, vidno potresena.

„Znam tog dečka, znam koliko su njih dvojica bili vezani. Srce mi se cepa kada pomislim na Darka i bol kroz koji sada prolazi. Ja od tuge i bola jedva govorim…“, rekla je drhtavim glasom.

Sa knedlom u grlu postavila je pitanje koje mnogi ovih dana postavljaju: „Zašto, Bože? Kako je moguće da se ovakve tragedije dešavaju?“

Posebno ju je potresla pomisao kako da se obrati Darku: „Ne znam kako sada da pozovem mog Darka. Šta da mu kažem? Postoje li uopšte reči koje mogu da ublaže ovakav gubitak?“

Dragan Lazić brat Darka Lazića  Foto: Vladimir Sporcic/news1

Na kraju je, slomljena tugom, dodala i apel: „I ti motori… dokle će više da odnose mlade živote? Dokle će roditelji, braća i sestre da plaču za svojom decom i najmilijima? - 

- Jao, jao, jao… Nisam znala. Ne mogu da verujem šta je ovo. Ne mogu da zovem Darka - kako da ga zovem? Mnogo sam dobro znala njegovog brata. Šta je ovo? Ne mogu da se opasuljim. Ne mogu da verujem šta će Darka više da snaðe u životu? Govorim i njemu - mani se motora, automobila, ne ide mu to. Sto puta sam to govorila. Volim ga svog sina. Mnogo mi je žao

Vest o tragediji potresla je sve koji poznaju porodicu, a bol zbog izgubljenog mladog života ostavlja dubok trag u srcima najbližih.

screenshot-8.jpg
Foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

Ne propustiteStarsJEZIVE FOTOGRAFIJE SA MESTA NESREĆE: Ovde je poginuo rođeni brat Darka Lazića (FOTOI)
Dragan Lazić.jpg
StarsDRAGAN LAZIĆ UMRO NA PUTU DO BOLNICE! Potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića: Na motociklu učestovao u sudaru sa automobilom!
WhatsApp Image 2026-03-11 at 18.36.jpg
Stars"NE MOGU DA VERUJEM, NJEGOVOG BRATA SAM POZNAVALA…" Zorana Mićanović u šoku posle smrti brata Darko Lazić
Dragan Lazić copy.jpg
Stars"RECITE MI DA TO NIJE TAČNO" Oglasila se Jelene Kostov nakon vesti da je brat Darka Lazića poginuo
dragan lazic01 News1 Vladimir Sporcic copy.jpg