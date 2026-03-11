Slušaj vest

„Ljudi moji, šta je ovo? Šta se dešava na ovom svetu? Pa tek je moj Darko stigao iz daljine, a zar ovo da ga dočeka...“, izgovorila je kroz suze, vidno potresena.

„Znam tog dečka, znam koliko su njih dvojica bili vezani. Srce mi se cepa kada pomislim na Darka i bol kroz koji sada prolazi. Ja od tuge i bola jedva govorim…“, rekla je drhtavim glasom.

Sa knedlom u grlu postavila je pitanje koje mnogi ovih dana postavljaju: „Zašto, Bože? Kako je moguće da se ovakve tragedije dešavaju?“

Posebno ju je potresla pomisao kako da se obrati Darku: „Ne znam kako sada da pozovem mog Darka. Šta da mu kažem? Postoje li uopšte reči koje mogu da ublaže ovakav gubitak?“

Na kraju je, slomljena tugom, dodala i apel: „I ti motori… dokle će više da odnose mlade živote? Dokle će roditelji, braća i sestre da plaču za svojom decom i najmilijima? -

- Jao, jao, jao… Nisam znala. Ne mogu da verujem šta je ovo. Ne mogu da zovem Darka - kako da ga zovem? Mnogo sam dobro znala njegovog brata. Šta je ovo? Ne mogu da se opasuljim. Ne mogu da verujem šta će Darka više da snaðe u životu? Govorim i njemu - mani se motora, automobila, ne ide mu to. Sto puta sam to govorila. Volim ga svog sina. Mnogo mi je žao

Vest o tragediji potresla je sve koji poznaju porodicu, a bol zbog izgubljenog mladog života ostavlja dubok trag u srcima najbližih.

