Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa ostali su u potpunom soku kada su čuli da je rođeni brat Darka Lazića izgubio život.

"Molim? To nije tačno… Je l’ ste sigurni? Molim vas, recite mi da to nije istina", izgovorio je Đani u neverici, nadajući se da je u pitanju greška.

Nažalost, kada smo im potvrdili da je vest tačna, u njihovom domu zavladala je tišina. Na trenutak su zanemeli od šoka i tuge, ne pronalazeći reči kojima bi opisali bol zbog ovakve tragedije.

"Velika tragedija… velika tuga. Ne mogu ni da zamislim kroz šta Darko sada prolazi. Au, ljudi moji…", rekao je potreseni Đani, vidno slomljen zbog vesti koja je potresla sve koji poznaju porodicu.

Saosećajući sa bolom koji je zadesio Laziće, uputio je iskreno saučešće: "Porodici iskreno saučešće. Neka im Bog da snage da izdrže ovu nezamislivu bol."

Dodao je da je gubitak mladog života nešto što nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. „To su trenuci kada čovek shvati koliko je život krhak i koliko se sve može promeniti u jednom jedinom trenutku. Ostaje samo tuga i pitanje zašto se ovakve stvari dešavaju.“

Bavio se pevanjem a nije želeo da bude javna ličnost

Dragan Lazić koji je danas poginuo u saobraćajno nesreći bio je takođe pevač, ali želju da postane deo estrade nije imao.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom za Blic.

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pevač bio njegov brat.

- Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno, sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće - ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

Potresni detalji nesreće

Prema nezvaničnim saznanjima, do nesreće je došlo kada je Lazić, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom.

- Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta. Dragan je u tom trenutku još davao znake života, ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice - kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

Na mestu nesreće nalazi se policija, koja obezbeđuje područje do dolaska nadležnog tužioca.

- U toku je uviđaj. Policija je na licu mesta i čeka se tužilac kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara motocikla i automobila - dodaje sagovornik.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do sudara, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.