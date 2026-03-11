Slušaj vest

Tragedija se dogodila na putu za Šabac, a Lazić je bio na motoru.

Darko Lazić je van sebe, apartnera njegove majke Branke, Dragan Paunović, kaže da su on i Branka u šoku.

- Sad smo dobili informacije, ne znamo ništa, ne znamo da li je istina ili nije, ne znam. Darko nam je upravo javio. Idemo hitno za Brestač sada. Branka i ja smo u šoku, ne znam šta da radim. Jao bre... - rekao nam je Dragan Paunović.

Podsetimo, Dragan Lazić je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pevanjem, mada nikada nije imao želju da postane deo estrade.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.

Mnogi su pričali da Dragan i glasom i likom dosta podseća na starijeg brata Darka.

Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u "Sava centru".

- Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe peva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpeva dve pesme, jer mislim da je to veoma lepo - rekao je tada Darko Lazić.

Inače, Darko i Dragan su bili veoma vezani, često su se viđali i okupljali u Brestaču, gde imaju dve kuće.