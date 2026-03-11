Slušaj vest

Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći dok je vozio motor. Tragična vest duboko je potresla porodicu poznatog folkera i zavila ih u crno, dok su brojne kolege i prijatelji sa tugom i nevericom primili ovu informaciju.

Među prvima se oglasio i pevač Darko Filipović, koji je ispod objave na Kurirovom Instagram nalogu ostavio tužan komentar.

On je u komentaru ostavio samo nekoliko reči: "Auu… Dragane", čime je jasno pokazao koliko ga je ova vest potresla. Brojni pratioci su se nadovezali na njegov komentar, upućujući poruke saučešća i podrške porodici Lazić u ovim teškim trenucima.

Darko Lazić zanemeo

Povodom ovih tragičnih vesti oglasio se folker, koji je, kroz plač i vidno potresen, samo rekao:

- Ne mogu... Ne mogu da pričam...

Evo šta je radio pre nesreće

Dragan Lazić, nekoliko sati pre kobnog trenutka kada je izgubio život vozeći se motorom, objavio je video, kako sa drugarima na ravnom putu kreće u vožnju. Nažalost, on nije znao da će biti njegova poslednja objava.

Kako se može videti na snimku, on je na sebi imao kacigu i uniformu i bio je nasmejan i srećan.

Ubrzo, nakon ove objave podelio je i šaljiv video, a reč je bila o njegovom bratu Darku Laziću. Korisnici društvenih mreža iskotistili su, jedan video Darka kako peva, a opis je bio: Ono kada živiš u blizini Darka Lazića.

