Slušaj vest

Ana Sević, kako nam javlja izvor koji se danas našao na snimanju emisije Zvezde Granda, nakon što je u toku snimanja saznala da je njen bivši dever Dragan Lazić poginuo, teško je podnela.

- Nakon što je saznala za tragediju, bukvalno se izbezumila i nije mogla da veruje šta se desilo. Jedva je izdžala da - kaže izvor koji se našao na licu mesta.

Foto: Printscreen

Ana Sević i ako godinama nije u braku sa pevačem Darkom Lazićem, ona je sa porodicom Lazić i dan - danas veliki prijatelj. Gotovo na svim slavljima Lazića mogli smo da vidimo i Anu kao i njenog supruga Danijela. Darko i Ana bili su sinomim da i nakon prekida ljubavi dve osobe mogu ostati u sjajnim odnosima.

1/6 Vidi galeriju Dragan Lazić Foto: Vladimir Sporcic/news1, Vladimir Šporčić, Drustvene Mreže, Kurir, Društvene Mreže

Poginuo nakon druženja sa bratom

Brat Darka Lazića tragično je izgubio život, danas na putu do svoje kuće. Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom.

Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u padu sa motora. Darko i Dragan su popodne proveli zajedno u jednom kafiću u Šapcu, gde su iz Brestača stigli na motorima.

Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za Informer.

Ko je bio brat Darka Lazića pročitajte na ovom linku.

Prve slike sa mesta nesreće pogledajte u posebnoj vesti.

Ovo su potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića.

1/5 Vidi galeriju Mesto gde je poginuo brat Darka Lazića Foto: Društvene Mreže, Drustvene Mreže, Vladimir Sporcic/news1