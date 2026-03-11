Slušaj vest

Kako se saznaje, do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

Ovako je došlo do nesreće

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M.K. (1966. godište) koja je prevezena u bolnicu u Šapcu, prenosi Telegraf.

Sudar s automobilom

Nesreća u kojoj je stradao Dragan Lazić dogodila se oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo u mestu Belotić. Prema prvim informacijama, sudar se dogodio kada je motor udario u automobil koji je u tom trenutku skretao.

Poginuo nakon druženja sa bratom

Brat Darka Lazića tragično je izgubio život, danas na putu do svoje kuće. Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom.

Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u padu sa motora. Darko i Dragan su popodne proveli zajedno u jednom kafiću u Šapcu, gde su iz Brestača stigli na motorima.

Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za Informer.

