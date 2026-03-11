"ŽIVOT JE NEPRAVEDAN, VEST NAS JE POREMETILA" Članovi žirija ZG za pogibiju Darkovog brata saznali na snimanju: Ana Sević ranije otišla kući
Članovi žirija takmičenja "Zvezde Granda" saznali su za tragediju u kojoj je stradao bratDarka Lazića, Dragan Lazić, na snimanju.
Oni su ostali bez teksta, u šoku i neverici. Darkova bivša supruga Ana Sević nešto ranije je završila sa svojim delom snimanja pa je pre članova žirija otišla kući.
- Čuli smo u sred snimanja i to je sve poremetilo. Tragični događaji su svima teški. Moje saučešće Darku. Koliko znam njegov brat je bio mirniji. Život je često nepravedan, ne možemo ništa da uradimo - rekao je Aleksandar Milić Mili.
Svetlana Ceca Ražnatović uputila je saučešće porodici, dok je Dara priznala da je jedva izdržala snimanje.
- Ne znam kako sam izdržala snimanje. Šokirana sam. Čula sam da je mlad dečko, da je stradao u saobraćajnoj nesreći. Darka volim, poštujem i cenim. Nisam ga zvala, sad sam izašla sa snimanja. Uzmenire sam, jako mi je žao, nemam reči, teško je - rekla je vrlo uznemirena Dara.
- Čula sam, užas. Kontaktiraću Darka. Svi smo se potresli, stvarno je strašno - kratko je rekla Snežana.
Podsetimo, Darkov brat Dragan stradao je kada se svojim motorom sudario sa automobilom.
Pre nesreće video se s bratom, s kojim je bio u jednom kafiću u Šapcu gde su iz Brestača stigli na motorima.
Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.
- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za Informer.