Oni su ostali bez teksta, u šoku i neverici. Darkova bivša supruga Ana Sević nešto ranije je završila sa svojim delom snimanja pa je pre članova žirija otišla kući.

- Čuli smo u sred snimanja i to je sve poremetilo. Tragični događaji su svima teški. Moje saučešće Darku. Koliko znam njegov brat je bio mirniji. Život je često nepravedan, ne možemo ništa da uradimo - rekao je Aleksandar Milić Mili.

Izjava Mili Izvor: Kurir

Svetlana Ceca Ražnatović uputila je saučešće porodici, dok je Dara priznala da je jedva izdržala snimanje.

- Ne znam kako sam izdržala snimanje. Šokirana sam. Čula sam da je mlad dečko, da je stradao u saobraćajnoj nesreći. Darka volim, poštujem i cenim. Nisam ga zvala, sad sam izašla sa snimanja. Uzmenire sam, jako mi je žao, nemam reči, teško je - rekla je vrlo uznemirena Dara.

- Čula sam, užas. Kontaktiraću Darka. Svi smo se potresli, stvarno je strašno - kratko je rekla Snežana.

Podsetimo, Darkov brat Dragan stradao je kada se svojim motorom sudario sa automobilom.

Pre nesreće video se s bratom, s kojim je bio u jednom kafiću u Šapcu gde su iz Brestača stigli na motorima.

Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.