U kući Darka Lazića u Brestaču, vlada tuga. Njegov brat Dragan Lazić, tragično je izgubio život nakon sudara sa automobilom na putu između Valjeva i Šapca. 

Ekipa Kurira treutno se nalazi ispred kuće porodice preminulog Lazića, a ispred kuće i ako ima velikog broja ljudi, vlada muk. Kako smo uspeli da primetimo od kolega Darka Lazića, trenutno je tu Saša Kapor.

Ana Sević Foto: Kurir

Tu je i Ana Sević, koja se nakon snimanja Zvezde Granda odmah uputila u Brestač sa svojim suprugom Danijelom.

Ispred kuće Darka Lazića hitna pomoć i veliki broj ljudi Foto: Damir Dervišagić

Život je nepravedan

Članovi žirija takmičenja "Zvezde Granda" saznali su za tragediju u kojoj je stradao bratDarka Lazića, Dragan Lazić, na snimanju.

Oni su ostali bez teksta, u šoku i neverici. Darkova bivša supruga Ana Sević nešto ranije je završila sa svojim delom snimanja pa je pre članova žirija otišla kući.

Muk ispred doma Darka Lazića: Komšije stižu da izjave saučešće Izvor: MONDO

- Čuli smo u sred snimanja i to je sve poremetilo. Tragični događaji su svima teški. Moje saučešće Darku. Koliko znam njegov brat je bio mirniji. Život je često nepravedan, ne možemo ništa da uradimo - rekao je Aleksandar Milić Mili.

Svetlana Ceca Ražnatović uputila je saučešće porodici, dok je Dara priznala da je jedva izdržala snimanje.

Dragan Lazić Foto: Vladimir Sporcic/news1, Vladimir Šporčić, Drustvene Mreže, Kurir, Društvene Mreže

- Ne znam kako sam izdržala snimanje. Šokirana sam. Čula sam da je mlad dečko, da je stradao u saobraćajnoj nesreći. Darka volim, poštujem i cenim. Nisam ga zvala, sad sam izašla sa snimanja. Uzmenire sam, jako mi je žao, nemam reči, teško je - rekla je vrlo uznemirena Dara.

- Čula sam, užas. Kontaktiraću Darka. Svi smo se potresli, stvarno je strašno - kratko je rekla Snežana.

