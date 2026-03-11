Slušaj vest

Pre nesreće, Darko i Dragan su dva dana uživali u vožnji sa prijateljima. Plan za danas bio je isti – opuštena vožnja od Šapca, preko Valjeva i Osečine. Pre puta, promenili su lošu gumu na motoru, kako bi vožnja bila bezbedna, prenosi Jadar press Loznica.

Prema dostupnim informacijama, u jednom trenutku Darko je bio ispred, dok su Dragan i nekoliko prijatelja pratili iza. Nesreća se dogodila kada je automobil skrenuo, a Dragan je udario u vozilo. Darko je, ne znajući šta se desilo, otišao prema Šapcu, a tek po dolasku je saznao strašnu vest.

Prijatelji i kolege su u šoku, a za Dragana imaju samo reči hvale. Tragedija je potresla sve koji su ga poznavali, a posebno porodicu i bliske prijatelje.

Pogledajte današnju fotografiju Dragana i Darka Lazića:

Bavio se pevanjem a nije želeo da bude javna ličnost

Dragan Lazić koji je danas poginuo u saobraćajno nesreći bio je takođe pevač, ali želju da postane deo estrade nije imao.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom za Blic.

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pevač bio njegov brat.

- Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega - rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

