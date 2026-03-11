Slušaj vest

On je davao znake živote nakon sudara, međutim, na putu do bolnice je preminuo. Dragan, koji se bavio pevanjem, ali nije želeo da bude deo estrade, imao je samo 32 godine. On je samo dve godine bio mlađi od Darka.

Kako se saznaje, do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

Ovako je došlo do nesreće

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M.K. (1966. godište) koja je prevezena u bolnicu u Šapcu, prenosi Telegraf.

Ispred kuće u Brestaču veliki broj porodice i prijatelja

U kući Darka Lazića u Brestaču, vlada tuga. Njegov brat Dragan Lazić, tragično je izgubio život nakon sudara sa automobilom na putu između Valjeva i Šapca.

Ekipa Kurira treutno se nalazi ispred kuće porodice preminulog Lazića, a ispred kuće i ako ima velikog broja ljudi, vlada muk. Kako smo uspeli da primetimo od kolega Darka Lazića, trenutno je tu Saša Kapor.

Kako prenose mediji tu je i Ana Sević, koja se nakon snimanja Zvezde Granda odmah uputila u Brestač.