Grčki kompozitor i producent Fivos pre nekoliko dana posetio je srpsku prestonicu kako bi se upoznao s mladom pevačicom Teom Bilanović, s kojom će, ako se sve kockice slože, uskoro ostvariti saradnju.

Jedan od najpoznatijih kompozitora u Evropi u večernjim časovima našao se s našom pevačicom u jednom hotelu, gde su sa zajedničkim saradnikom uživali u društvu, ali i kovali planove za saradnju. I dok su sedeli u restoranu, mogli smo da primetimo da su uživali u druženju, smejali se i razgovarali o raznim temama.

Tea nije krila koliko je oduševljena njegovim radom, a i Fivos je uzvratio komplimente na račun njenog rada i talenta, preneli su nam naši izvori. Nakon nekog vremena sastanku je došao kraj, a pri rastanku Tea i Fivos su se pozdravili zagrljajem i osmehom.

Podsetimo, Fivos je jedan od najpoznatijih grčkih kompozitora, a na balkanskoj muzičkoj sceni ne postoji izvođač koji ne bi želeo saradnju s njim. Naše pevačice koje se mogu pohvaliti najvećim brojem hitova pomenutog producenta u svojoj diskografiji su Milica Pavlović i Jelena Karleuša.

Tea Bilanović ulaže sve u karijeru

Tea, je jednom prilikom za Kurir govorila o svom putu ka zvezdama.

Jesi li u minusu, plusu ili na nuli nakon svih ulaganja u karijeru i muziku ove godine?

- Iskreno, ne znam ko je na početku u plusu (smeh). Sve ovo doživljavam kao ulaganje u svoju budućnost. Radim da bih zaradila za pesme, ulažem u njih, pa opet iz početka. Verujem da se, kad je čovek organizovan, uporan i zna šta želi, za sve može naći način i novac.

Da li ti je jedna od želja da konačno nađeš partnera kojeg nećeš finansirati, kao što je bio slučaj u nekim bivšim vezama?

- Definitivno su to lekcije koje se u budućnosti neće ponavljati. Volela bih da pored sebe imam zrelog, ostvarenog muškarca, koji zna šta želi i koji može da mi bude oslonac, baš kao što bih i ja bila njemu. Ipak, trenutno mi fokus ostaje na karijeri. Ako se desi prava osoba, desiće se spontano.