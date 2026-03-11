Slušaj vest

Vozač putničkog automobila V.K. (62) zadržan je u pritvoru po nalogu OJT u Šapcu nakon saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Dragan Lazić (32), rođeni brat Darka Lazića.

- Ispituju se sve okolnosti nesreće. Nakon sudara motociklista je leteo 50 metara. Hitna pomć je brzo stigla, ali je on preminuo u sanitetu. Vozaču je određeno zadržavanje od 48 sati - naveo je sagovornik "Blica".

Kako saznajemo, žena koja se nalazila na mestu suvozača u putničkom vozilu prevezena je u bolnicu gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

Ispred kuće u Brestaču veliki broj porodice i prijatelja

Podsetimo, u Brestaču, u kući Darka Lazića okupili su se porodični prijatelji, a tu je bilo i vozilo Hitne pomoći.

Ekipa Kurira treutno se nalazi ispred kuće porodice preminulog Lazića, a ispred kuće i ako ima velikog broja ljudi, vlada muk. Kako smo uspeli da primetimo od kolega Darka Lazića, trenutno je tu Saša Kapor.

Tu je i Darkova bivša supruga Ana Sević, koja se nakon snimanja "Zvezde Granda" odmah uputila u Brestač sa svojim suprugom Danijelom.

Poginuo nakon druženja sa bratom

Foto: Vladimir Sporcic/news1, Damir Dervisagić

Brat Darka Lazića tragično je izgubio život, danas na putu do svoje kuće. Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom.

Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u padu sa motora. Darko i Dragan su popodne proveli zajedno u jednom kafiću u Šapcu, gde su iz Brestača stigli na motorima.

Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.

Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za Informer.

Ovo su potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića.

