Slušaj vest

Pevačica Nadica Ademov stigao je u porodičnu kuću Darka Lazića nakon tragične smrti njegovog brata Dragana.

Ekipa Kurira na licu mesta zatekla je veliki broj ljudi koji su došli u kuću Darka Lazića u Brestaču, nakon tragične vesti o smrti njegovog brata Dragana Lazića.

U domu su se najpre pojavili pevačeva bivša supruga, Ana Sević, a potom i kolega Saša Kapor, koji je došao da pruži podršku porodici u ovom teškom trenutku. Ubrzo nakon njih, u Brestač je stigla i Nadica Ademov, a potom se pridružio i Sloba Vasić, kako bi bio uz ožalošćenu porodicu.

1/9 Vidi galeriju Ispred kuće Darka Lazića hitna pomoć i veliki broj ljudi Foto: Damir Dervišagić

Sudar s automobilom

Nesreća u kojoj je stradao Dragan Lazić dogodila se oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo u mestu Belotić. Prema prvim informacijama, sudar se dogodio kada je motor udario u automobil koji je u tom trenutku skretao.

1/6 Vidi galeriju Kolege stigle kod Darka Lazića Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Poginuo nakon druženja sa bratom

Brat Darka Lazića tragično je izgubio život, danas na putu do svoje kuće. Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom.

Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u padu sa motora. Darko i Dragan su popodne proveli zajedno u jednom kafiću u Šapcu, gde su iz Brestača stigli na motorima.

1/6 Vidi galeriju Dragan Lazić Foto: Vladimir Sporcic/news1, Vladimir Šporčić, Drustvene Mreže, Kurir, Društvene Mreže

Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za Informer.

Ovo su potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića.

Oglasila se majka Branka Lazić i izustila samo jedno

Pogledajte poslednju sliku Dragana i Darka Lazića na ovom linku