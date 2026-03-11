Slušaj vest

Velika tragedija pogodila je danas porodicu Lazić. Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, poginuo je u saobraćajnoj nesreći na putu Valjevo - Šabac dok je vozio motocikl.

Dragan je imao 32 godine - dve godine je bio mlađi od Darka.

Ekipa Kurira na licu mesta zatekla je veliki broj ljudi koji su došli u kuću Darka Lazića u Brestač, nakon tragične vesti o smrti njegovog brata, Dragana Lazića.

Ubrzo potom, videli smo i samog pevača, koji je, vidno potresen i skrhan tugom, primio saučešće prijatelja i kolega. Atmosfera ispred kuće bila je tiha i potresna, dok svi okupljeni saosećaju s porodicom Lazić u ovom teškom trenutku.

Sudar s automobilom

Nesreća u kojoj je stradao Dragan Lazić dogodila se oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo u mestu Belotić. Prema prvim informacijama, sudar se dogodio kada je motor udario u automobil koji je u tom trenutku skretao.

Poginuo nakon druženja sa bratom

Brat Darka Lazića tragično je izgubio život, danas na putu do svoje kuće. Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom.

Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u padu sa motora. Darko i Dragan su popodne proveli zajedno u jednom kafiću u Šapcu, gde su iz Brestača stigli na motorima.

Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za Informer.

Ispred kuće u Brestaču veliki broj porodice i prijatelja

U kući Darka Lazića u Brestaču, vlada tuga. Njegov brat Dragan Lazić, tragično je izgubio život nakon sudara sa automobilom na putu između Valjeva i Šapca.

Ekipa Kurira treutno se nalazi ispred kuće porodice preminulog Lazića, a ispred kuće i ako ima velikog broja ljudi, vlada muk. Kako smo uspeli da primetimo od kolega Darka Lazića, trenutno je tu Saša Kapor.

Kako prenose mediji tu je i Ana Sević, koja se nakon snimanja Zvezde Granda odmah uputila u Brestač.

Ovo su potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića.

