Darko Lazić ostao je bez brata Dragana Lazića, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći kada se svojim motorom sudario sa putničkim automobilom.

Pevač je van sebe, u kući u Brestaču okupili su se brojni porodični prijatelji, kao i njegove kolege, a tu je i njegova bivša supruga Ana Sević sa suprugom Danijelom.

Vidno utučen, slomljen bolom Darko ipak je smogao snage da se obrati novinarima.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo zato što sam ga ja držao i izgubio ga. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala bam što se došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

Podsetimo, brat Darka Lazića tragično je izgubio život, danas na putu do svoje kuće. Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom.

Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u padu sa motora. Darko i Dragan su popodne proveli zajedno u jednom kafiću u Šapcu, gde su iz Brestača stigli na motorima.

Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za Informer.

Hitna pomoć Doma zdravlja iz Vladimiraca j brzo intervenisala, a kako saznajemo u pripravnosti su bile i lekarske ekipe iz Zdravstvenog centra u Šapcu koje su pozvane da krenu u susret kako bi mladiću spasili život. Međutim, uprkos reanimaciji, Dragan Lazić je podlegao povredama na mestu nezgode.

Sudar s automobilom

Nesreća u kojoj je stradao Dragan Lazić dogodila se oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo u mestu Belotić. Prema prvim informacijama, sudar se dogodio kada je motor udario u automobil koji je u tom trenutku skretao.

Poginuo nakon druženja sa bratom

Ovo su potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića.

