Mlada pevačica Džejla Ramović gostovala je sa koleginicom Aleksandrom Mladenović u emisiji "Amidži šou", a vrlo brzo došlo je do neprijatne scene. Aleksandri je zasmetala jedna njena izjava, pa joj je rekla šta joj je na duši, a sad se u sve umešala i njihova koleginica Edita Aradinović, koja je u drugom stanju.

Problem je nastao zbog različitih stavova o tome koliko javne ličnosti treba da otkrivaju iz svog privatnog života.

U diskusiju se sad uključila i Edita.

- U javnom svetu čoveka ne oblikuje izgled, ili govor i sve se da naučiti. Ko ne voli i ne razume svoj narod, kako će nas kao narod neko voleti? Jezivo… Aleksandra je htela da kaže da se imidž gradi i pravi, i da neko može da deluje najbesprekornije, a da vodi demonski život, da ima dobar PR i pametne poteze, kao i suprotno. Džejla je opet lepo rekla na svoj način da postoje javne ličnosti koje ne moraju da daju višak informacija o sebi, zbog čega mediji mogu da se bave tobom sutra. Ne vidim razloga za dramu, ali vidim razloga za brigu, jer smo kao narod previše sujetni, ljubomorni, nesrećni i ogorčeni. Nek nam je Bog u pomoći - napisala je Edita Aradinović na Instagramu.

Evo zašto je Aleksandra Mladenović napala Džejlu

- Meni se to zgadilo jako da idem po emisijama, novinari... Čim sam stala na scenu mene su masakrirali i odmah mi se zgadilo. Ja volim da čuvam stvari za sebe i mislim da sam puno srećnija tako. Ja kačim na Instagram ono što mi odgovara, ja kačim dokle mene čini srećnom da ljudi znaju. Ne smatram da je moja dužnost da plasiram sve, volim privatni život i čuvam to moje malo tiho... - rekla je Džejla.

- To nije lako ako se baviš pevanjem i ako ti ide - rekao je voditelj.

- Da ne bih sada uvredila, lako je, samo možda neće - nasmejala se pevačica.

- Kako da ne, to si sada glupo rekla, ispada da mi za koje se sazna, da želimo da se sazna, naravno da ne. Mi ne idemo u druge države da se krijemo, nego živimo u Beogradu - rekla je Aleksandra.

- Taman sam rekla da će se neko uvrediti ako pogrešno shvati - rekla je Džejla.

- Niko ne želi da da svoj život na tacni... Pričaš generalno da tako sakriješ život - rekla je Aleksandra.

- Šta se o meni pisalo nije ni o kome toliko kada smo već ušli u diskusiju, samo viška ne mora da bude. Neko, možda ti ne, ali plasiramo više nego što želimo - rekla je Džejla.

- Nije lako da se sakrije privatni život - rekla je Aleksandra.