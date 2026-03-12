Slušaj vest

Zadnje javno pojavljivanje Dragana Lazića, rođenog brata Darka Lazića, koji je tragično izgubio život u sredu, 11. marta, bilo je u emisiji kod Uroša Božića na Hepi televiziji.

Voditelj nam je ustupio snimak iz emisije u kojoj je Dragan izveo jedan od najvećih hitova narodne muzike.

Dragan Lazić Foto: Printscreen

Prema rečima Uroša Božića, Dragan je na njega ostavio snažan utisak, kako svojim ponašanjem, tako i muzičkim talentom.

Skroman i fin

- Ovo je snimak iz poslednje emisije u kojoj je gostovao. Zaista sam šokiran i potresen. Bio je divan momak, lepo vaspitan, skroman, fin i kulturan. Nemam nijednu lošu reč da kažem o njemu. Zaista je odlično pevao i posedovao je veliki talenat - rekao nam je Božić.

On je dodao da mu je posebno žao što se Dragan nije više posvetio muzičkoj karijeri, jer je, kako kaže, imao potencijal za mnogo veće stvari na estradi.

Dragan Lazić zadnje televizijsko gostovanje Izvor: Kurir

- Žao mi je što nije želeo da se u potpunosti posveti karijeri. Bio je zadovoljan time da bude radni pevač, iako je imao veliki dar. Takvi ljudi se retko sreću:skromni, talentovani i dobri. Vest o njegovoj smrti me je zaista potresla -istakao je voditelj.

Foto: Printscreen

Snimak iz emisije danas ima posebnu težinu, jer predstavlja jedno od poslednjih javnih pojavljivanja Dragana Lazića, kojeg će, kako kažu oni koji su ga poznavali, mnogi pamtiti po njegovoj skromnosti, toplini i velikom muzičkom talentu.

"Izgubio sam deo sebe"

Podsetimo, Darko Lazić je smogao snage da stane pred novinare.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić, kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

On se potom vratio u kuću gde su došle brojne njegove kolege da mu izjave saučešće i budu uz njega u najtežem trenutku.