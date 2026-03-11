Slušaj vest

U kući Darka Lazića u Brestaču vlada tišina i tuga. Njegov brat, Dragan Lazić, tragično je izgubio život u sudaru sa automobilom na putu između Valjeva i Šapca.

Potresne scene u Brestaču

Ekipa Kurir zatekla je ispred kuće veliki broj okupljenih, koji su došli da budu sa pevačem i njegovom porodicom u najtežem trenutku. Darko, vidno potresen, primao je saučešće prijatelja i kolega. Folker je sve vreme plakao, suze su mu se slivale niz lice, a potresne scene bile su jasno vidljive, prijatelji su ga grlili, pružajući mu utehu. Od njega se ne odvaja supruga Kaća.

Estrada uz Darka Lazića

Pored članova porodice, da Darku pruže podršku došli su brojni prijatelji i kolege. Među prisutnima su bili Ana Sević, Sloba Vasić, Nadica Ademov, Saša Kapor, kao i Dejan Kostić i Zorana Mićanović, koja nije krila koliko ju je vest pogodila.

Darko Lazić smogao snage da progovori za Kurir

Vidno utučen, slomljen bolom Darko je ipak smogao snage da se obrati novinarima.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

