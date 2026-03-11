Slušaj vest

U kuću Darka Lazića stigla je i Aleksandra Prijović sa menadžerom Danijelom Blažićem Blaškom, kako bi pružili podršku pevaču i njegovoj porodici u ovom teškom trenutku.

Danas je Dragan Lazić, brat Darka Lazića, tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći kada mu je put presekao vozač automobila marke „Citroen“, koji je trenutno u pritvoru. Vest o tragediji pogodila je porodicu i prijatelje, ostavljajući ih u šoku i neverici.

Estrada uz Darka Lazića

Ekipa Kurir zatekla je ispred kuće veliki broj okupljenih koji su došli da pruže podršku pevaču i njegovoj porodici. Među prisutnima su bili Ana Sević, Nadica Ademov, Saša Kapor, kao i Dejan Kostić i Zorana Mićanović.

Porodici Lazić pridružila se i Aleksandra Prijović sa svojim menadžerom, jasno pokazujući koliko ju je tragična vest pogodila. Ona je čim je došla u Brestač prišla folkeru i snažno ga zagrlila. Potom je ušla u kuću, a kada se vratila u dvorište brisala je suze.

Nakon Aleksandre Prijović u Darkov dom došao je i njegov kolega Emir Habibović.

Darko Lazić smogao snage da progovori za Kurir

Vidno utučen, slomljen bolom Darko je ipak smogao snage da se obrati novinarima.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

