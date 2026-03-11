Slušaj vest

Pevač Marko Gačić ponovo je uzburkao javnost iskrenim priznanjima o krahu braka sa bivšom suprugom i koleginicom Gogom Gačić, ali i izjavi da je ludo zaljubljen u novu devojku.

Naime, Marko je otvoreno govorio o razvodu i priznao da ga je supruga uhvatila u prevari nakon što je pronašla poruke u njegovom telefonu. Ipak, kako kaže, u međuvremenu se dogodilo nešto što je promenilo njegov život - ponovo se zaljubio.

Gačić je sada objasnio da u njegovom braku već duže vreme nije sve funkcionisalo kako treba.

- Prosto se pojavila neka osoba u mom životu… I zaljubio sam se - priznao je Marko.

Pevač je pokušao da objasni da do prevare verovatno ne bi ni došlo da je odnos sa suprugom bio stabilan.

- Sigurno do toga ne bi došlo da sam primetio neku drugu osobu da je sve funkcionisalo i da je bilo idealno. Verovatno ne bih došao u tu situaciju, ali prosto, duži vremenski period nije funkcionisalo - rekao je on.

Na pitanje da li je i dalje u vezi sa devojkom zbog koje je brak doživeo krah, Gačić je bez zadrške potvrdio.

- Da, to je ljubav. Srećan sam, presrećan. Stvarno sam ispunjen - rekao je pevač.

On je, međutim, naglasio da nova partnerka nije bila glavni razlog razvoda, već da je njihov brak već dugo bio u krizi.

- Samo smo živeli zajedno i bili roditelji toj deci kao što smo i sada. Bili smo zajedno pro forme. Mislim da to nije dobar primer deci, jer ona sutra treba da izaberu partnera i da gledaju pravi odnos, a ne nešto što zapravo nije odnos - zaključio je Gačić za Blic.

Estradni krugovi ne prestaju da bruje o pevačevoj romansi sa novom izabranicom čiji lik i dalje drži u strogoj tajnosti. Međutim, istraživenjem smo uspeli da dođemo do atraktivne crnke koja je poreklom sa našeg prostora, ali živi i radi u Beču. Prema pričama koje kruže među njihovim zajedničkim poznanicima, njegovo srce, dok je bio u bračnoj zajednici, osvojila je konobarica iz austrijske prestonice, koja privlači pažnju gde god da se pojavi.

Neće devojku da naziva ljubavnicom

-Razvod nikada nije laka stvar, posebno kada iza sebe imate godine zajedničkog života. Ipak, nekada je za obe strane najbolje da svako nastavi svojim putem. Teško mi je da novu devojku nazivam ljubavnicm. Molim vas me razumete- rekao je nedavno Marko.