Branka Lazić, majka Dragana Lazića, koji je danas izgubio život u saobraćajnoj nesreći kod Šapca, nema je od bola nakon gubitka sina.

Ne može da se izbori sa tugom, a u njenom domu trenutno su najbliži prijatelji i ostali članovi porodice, kao i Darkove kolege, koji joj pružaju podršku.

Darko video telo brata

Dragan stradao na putu ka Šapcu, kada se motorom zakucao u automobil koji je skretao ka sporednom putu.

Tragičan slučaj je celu porodicu zavio u crno, a očajna majka Branka traži da vidi sina.

Pevač Darko Lazić, rođeni brat pokojnog Dragana, video je telo svog brata, a rekao je prisutnima da majci mora da ispuni želju.

Podsetimo, do stravične nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V. K. (62), vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

Preminuo tokom prevoza do Doma zdravlja

Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M. K. (60) koja je prevezena u bolnicu u Šapcu.

Podsetimo, uz Darka je i Aleksandra Prijović, koja je u Brestač došla sa svojim menadžerom Blaškom. Čim jekročila u kuću Lazića, zagrlil je Darka, a po izlasku je brisala suze.

Bolne scene ispred Darkove kuće u Brestači, pevač se slomio

