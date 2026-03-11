Slušaj vest

Andreana Čekić slomljena je od bola nakon smrti svog kuma, Dragana Lazića. Ona je trenutno na odmoru na Zanzibaru, zbog čega ne može da bude fizički uz Darka u ovim bolnim trenucima, što joj još teže pada.

Andreana se sada oglasila nakon tragičnih vesti.

- Potresena sam zbog vesti koju sam saznala i velikog gubitka. U ovom trenutku teško je pronaći prave reči. Jedino što vas molim jeste da imate razumevanja i poštovanja prema njemu i njegovoj porodici. Moje misli su uz njih - rekla je ona za "Blic".

Darko Lazić smogao snage da progovori za Kurir

Vidno utučen, slomljen bolom Darko je ipak smogao snage da se obrati novinarima.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.