LEKSIGTON BEND PODIGAO SAVA CENTAR NA NOGE! Bojan razgalio publiku, pa poljubio svoju majku
Leksington bend održao je prvi od tri koncerta u Sava centru, koji su zakazani za ovu nedelju. Plava dvorana bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je već s prvim taktovima pesme "Dođi ove noći" skočila na noge.
Atmosfera je bila sjajna, a posebno emotivan trenutak bio je kada je pevač Leksington benda Bojan Vasković sišao s bine, otišao do prvog reda i poljubio svoju majku, koja je s ponosom gledala svog mezimca.
Članovima benda se na bini pridružio kolega Dejan Matić te su publici izveli njihov duet koji je tek objavljen.
- Ne bih se bunio da postanem član Leksingtona. Kakva energija, kakva je pesma koja je danas izašla – sve je onako kako treba. Jedno veliko prijateljstvo je krunisano duetom, zbog čega sam veoma srećan – rekao je folk pevač.
Inače, ovo je jedan od osam njihovih koncerta u Sava centru, a ostalo je da se vide sa publikom na istom mestu i u četvrtak 12. marta i u petak 13. marta.