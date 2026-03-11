Slušaj vest

Leksington bend održao je prvi od tri koncerta u Sava centru, koji su zakazani za ovu nedelju. Plava dvorana bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je već s prvim taktovima pesme "Dođi ove noći" skočila na noge.

Atmosfera je bila sjajna, a posebno emotivan trenutak bio je kada je pevač Leksington benda Bojan Vasković sišao s bine, otišao do prvog reda i poljubio svoju majku, koja je s ponosom gledala svog mezimca.

1/16 Vidi galeriju Leksington bend Foto: M.M./ATAImages

Članovima benda se na bini pridružio kolega Dejan Matić te su publici izveli njihov duet koji je tek objavljen.

- Ne bih se bunio da postanem član Leksingtona. Kakva energija, kakva je pesma koja je danas izašla – sve je onako kako treba. Jedno veliko prijateljstvo je krunisano duetom, zbog čega sam veoma srećan – rekao je folk pevač.

Dejan Matić i Lexington bend izveli novu pesmu koju su posvetili pokojnom Halidu Bešliću Izvor: Mondo/Matija Popović

Inače, ovo je jedan od osam njihovih koncerta u Sava centru, a ostalo je da se vide sa publikom na istom mestu i u četvrtak 12. marta i u petak 13. marta.