Slušaj vest

U kuću Darka Lazića u Brestaču stigli su i pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom, kako bi pružili podršku pevaču i njegovoj porodici u ovom izuzetno teškom trenutku nakon što je folkerov brat Dragan stradao u saobraćajnoj nesreći.

Estrada uz Darka Lazića

1/6 Vidi galeriju U kuću Darka Lazića stigli su i pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom, kako bi pružili podršku pevaču i njegovoj porodici u ovom teškom trenutku. Foto: Damir Dervišagić

Ekipa Kurir zatekla je ispred porodične kuće veliki broj ljudi koji su došli da izraze saučešće i pruže podršku ožalošćenoj porodici. Među prisutnima su bili Ana Sević, Nadica Ademov, Saša Kapor, kao i Dejan Kostić i Zorana Mićanović, dok je podršku porodici pružila i Aleksandra Prijović, kao i Emir Habibović i Slađa Trajković, Đanijeva supruga.

Njima su se pridružili i Sloba Radanović sa suprugom Jelena Radanović, koji su, čim su stigli, prišli Darku Laziću i zagrlili ga.

Sloba i Jelena Radanović Izvor: Kurir

Darko video telo brata

Podsetimo, Dragan je stradao na putu ka Šapcu, kada se motorom zakucao u automobil koji je skretao ka sporednom putu.

Tragičan slučaj je celu porodicu zavio u crno, a očajna majka Branka traži da vidi sina.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

Pevač Darko Lazić, rođeni brat pokojnog Dragana, video je telo svog brata, a rekao je prisutnima da majci mora da ispuni želju.

Podsetimo, do stravične nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V. K. (62), vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

Preminuo tokom prevoza do Doma zdravlja

Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M. K. (60) koja je prevezena u bolnicu u Šapcu.

Podsetimo, uz Darka je i Aleksandra Prijović, koja je u Brestač došla sa svojim menadžerom Blaškom. Čim jekročila u kuću Lazića, zagrlil je Darka, a po izlasku je brisala suze.

Pročitajte šta je Darko Lazić rekao nakon strašne tragedije na ovom linku



Ovo su potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića.



Bolne scene ispred Darkove kuće u Brestači, pevač se slomio