Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, 11. marta, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći. Vozeći motor, Dragan se sudario sa autom i na putu do bolnice je podlegao povredama.

On je kao i svoj brat, bio pevač, ali nikada nije hteo da bude javnog sveta. Iza sebe je ostavio ženu sa kojom je osnovao porodicu.

O njegovom privatnom životu ne zna se previše - voleo je motore, bio je vezan za porodicu i do poslednjeg dana je voleo suprugu.

Na njegovom Instagram nalogu mogu se naći objave sa svirki, fotografije motora ili trenuci provedeni sa porodicom.

Njemu je najveća podrška bila supruga, za koju svi kažu da je prava prirodna lepotica. Atraktivna crnka nije se previše medijski eksponirala.

Uz Darka Lazić čitava estrada

U Brestač je prva došla Darkova bivša žena Ana Sević. Ubrzo su stigle brojne javne ličnosti među kojima su Sloba Vasić, Nadica Ademov, Aleksandra Prijović, Sloba i Jelena Radanović...

Gotovo svi su bili nemi od bola, i svima su na licu lile suze, a Darko je u jednom momentu izašao ispred medija i dao kratku i bolnu izjavu

Izgubio sam pola sebe i svog života

Darko Lazić ostao je bez brata Dragana Lazića, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći kada se svojim motorom sudario sa putničkim automobilom.

Pevač je van sebe, u kući u Brestaču okupili su se brojni porodični prijatelji, kao i njegove kolege, a tu je i njegova bivša supruga Ana Sević sa suprugom Danijelom.

Vidno utučen, slomljen bolom Darko je ipak smogao snage da se obrati novinarima.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

