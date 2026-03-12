"NEKA VAM BOG DA SNAGE DA IZDRŽITE OVU BOL" Tamara Milutinović oprostila se od brata Darka Lazića: Objavila njegov snimak iz emisije
Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u sredu 11. marta oko 17 časova kod Šapca. Veliki broj porodičnih prijatelja i Darkovih kolega istog dana se okupilo u njihovoj porodičnoj kući u Brestaču.
Mnogo njih se oglasilo i na društvenim mrežama, a jedna od njih je i pevačica Tamara Milutinović. Ona je podelila snimak Draganovog poslednjeg javnog pojavljivanja kada je gostovao u emisiji kod voditelja Uroša Božića na Hepi televiziji.
Saučešće
- Iskreno saučešće porodici Lazić. Neka vam dragi Bog da snage da izdržite ovu bol koja je neutešna - napisala je Tamara Milutinović uz emodži slomljenog srca i bele ptice.
Dragan Lazić život je izgubio u 32. godini, a iza sebe je ostavio ženu i dve ćerke.
Inače, i on se kao i brat bavio pevanjem, ali je više voleo da bude radni pevač nego da bude deo estrade kao Darko. Bio je omiljen među kolegama, a vest o tragediji sve je ostavila u šoku.
Podsetimo, on se tog dana video sa Darkom, bili su u kafiću u Šapcu, nakon čega se dogodila saobraćajna nesreća.
Prema informacijama do kojih je došao Kurir, u sudaru su učestvovali motocikl marke „Suzuki“ i putnički automobil „Opel Astra“.
Automobilom je upravljao V. K. (62) iz Šapca, dok je motociklom upravljao Dragan Lazić.
Snažan sudar
Prema prvim rezultatima istrage, nesreća se dogodila kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl.
U tom trenutku došlo je do snažnog sudara, kada je prednji deo motocikla udario u zadnji desni deo putničkog vozila. Dragan je preminuo na putu do bolnice, dok su vozač automobila i ženska osoba koja je bila s njim u kolima zadobili lakše telesne povrede.