Aleksandra Radović odlučila je da pomogne u renoviranju manastira Nemasije. Ona je odlučila da ovo podeli javno, pa je na društvenim mrežama objavila snimak sa sveštenikom.

- Pozdrav svima! Evo me sa Arhimandritom Hrizostomom. Velika je moja sreća i zadovoljstvo da smo se našli danas na kafici, malo popričali o obnovi, ako Bog da, manastira Namasije. Mnogo se radujem tome, da se ugradimo u svetinju. Da zajedničkim snagama učestvujemo u obnovi manastira u tom smislu, ja sam se ponudila, stojim javno iza toga. Organizujemo koncert čiji će prihod ići u obnovu manastira. Velika mi je sreća da učestvujem u ovoj akciji koju je otac pokrenuo - rekla je Aleksandra, a on je naveo:

- Ja se zahvaljujem mojoj omiljenoj pevačici. Želim joj dobro zdravlje i mir, kao i da je ćerka sluša.

Podsetimo, Aleksandra Radović od pre nekoliko godina vrlo je posvećena veri i Bogu, pa svaki post i pričest poštuje. Pre nekoliko godina ekipa Kurira uslikala je pevačicu kada je došla, da se pričesti u Crkvi Svetog cara Lazara pored Hrama Svetog Save.

Ona je u božju kuću došla s prijateljicama u deset sati. Nakon liturgije, sa sveštenikom i ostalim vernicima je prisustvovala i popodnevnom osveštanom ručku. Pop zvezda dane posta provodi u molitvi, praštanju i pokajanju kako bi se pripremila za sveto pričešće, što im je sveštenik i očitao tokom liturgije. Pevačica se trudila da prođe neopaženo, ali joj to nije pošlo za rukom - prisutni su bili oduševljeni kada su je videli. Ona je zapalila sveću i pomolila se.

