Slušaj vest

Dragan Lazić, brat Darka Lazića, tragično je izgubio život 11.marta, kada je vozeći motor na putu Valjevo - Šabac, naleteo na automobil u koji se zakucao.

Kolege i prijatelji Darka Lazića, nemi su od bola, a na društvenim mrežama sve više javnih ličnosti se oglašava i kroz bolne reči opisuju, tragično nastradalog Dragana. Peđa Vujić, sa Draganom je proveo mnogo zajedničkih trenutaka, a sada se oprostio od njega, uz reči da će zauvek ostati upamćen po svom osmehu.

- Pokušao sam da nađem sliku gde se ne smeješ - nisam mogao. Mislim da i ne postoji. Ostaćeš upamćen, tako drag i nasmejan - zauvek! Neka ti je laka crna zemlja, kume, brate - napisao je Vujić

Kako je došlo do tragedije

Prema prvim rezultatima istrage, nesreća se dogodila kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl.

U tom trenutku došlo je do snažnog sudara, kada je prednji deo motocikla udario u zadnji desni deo putničkog vozila.

Kako je utvrđeno, a prema našim saznanjima, Darkov brat nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje tim motociklom.

Nakon sudara oba vozača hitno su prevezena u Opštu bolnicu u Šapcu. Nažalost, Dragan Lazić je preminuo od zadobijenih povreda uprkos naporima lekara, dok je vozač automobila V. K. (62) zadobio lakše telesne povrede.

Policija istražuje okolnosti

Na mestu nesreće uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Vladimirci, dok je po nalogu dežurnog tužioca telo nastradalog poslato na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Beogradu.

Takođe, policija je uzela uzorke krvi vozača automobila kako bi se utvrdilo da li je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola.

Istraga o tačnim okolnostima ove tragedije je u toku.