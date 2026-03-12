Slušaj vest

Dan nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, porodica se suočava sa najtežim trenucima u životu pripremajući se da isprate na večni počinak člana porodice čiji je iznenadni odlazak ostavio neizbrisivu prazninu.

Ispred porodične kuće u Brestaču vlada tišina ispunjena tugom, dok rodbina, prijatelji i komšije od rane zore pristižu da pruže podršku neutešnoj porodici.

Majka se drži za glavu

Majka, slomljena bolom, jedva pronalazi snagu da dočeka ljude koji dolaze da izjave saučešće. Sa suzama u očima briše lice i nemo posmatra dvorište koje je do juče odzvanjalo smehom. Porodica pokušava da se sabere i organizuje sve što je potrebno za poslednji ispraćaj, iako je bol zbog gubitka prevelika.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Ilija Ilić

Draganov brat Darko teško pronalazi reči dok govori o tragediji koja ih je zadesila. Kako kaže, pripremaju se da sutra isprate svog najmilijeg na večni počinak. Nakon što danas bude završena obdukcija, očekuje se da telo bude dopremljeno, kako bi porodica mogla da organizuje sahranu i oprosti se od Dragana u krugu najbližih prijatelj, rodbine i komšija.

Neopisiva tuga

U domu Lazića vlada neopisiva tuga. Sve je spremno za poslednji oproštaj, ali porodica i dalje teško prihvata činjenicu da će morati da sahrane svog sina i brata. Najbliži pokušavaju da budu jedni uz druge i pronađu snagu da zajedno prođu kroz ovaj bolan trenutak, dok se pripremaju da ga isprate na večni počinak uz molitvu i suze.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao nam je Darko, koji nas je i pored velikog bola primio u svoj porodični dom i sa nama porazgovarao.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić (1994) iz Brestača, rođeni brat pevača Darka Lazića, dogodila se 11. marta oko 17 časova na putu u blizini Vladimiraca kod Šapca.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, u sudaru su učestvovali motocikl marke „Suzuki“ i putnički automobil „Opel Astra“.

Automobilom je upravljao V. K. (62) iz Šapca, dok je motociklom upravljao Dragan Lazić.

Detalji nesreće

Prema prvim rezultatima istrage, nesreća se dogodila kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl.

U tom trenutku došlo je do snažnog sudara, kada je prednji deo motocikla udario u zadnji desni deo putničkog vozila.

1/5 Vidi galeriju Dragan Lazić Foto: Drustvene Mreže, Vladimir Sporcic/news1, Vladimir Sporcic/news1

Kako je utvrđeno, a prema našim saznanjima, Darkov brat nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje tim motociklom.

Nakon sudara oba vozača hitno su prevezena u Opštu bolnicu u Šapcu. Nažalost, Dragan Lazić je preminuo od zadobijenih povreda uprkos naporima lekara, dok je vozač automobila V. K. (62) zadobio lakše telesne povrede.

Kako izgleda supruga Darkovog brata možete videti na ovom linku.

od čega se ne odvaja Darko nakon smrti brata pročitajte OVDE.