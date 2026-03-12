Slušaj vest

Darko Lazić ne odvaja se od ličnih dokumenata i mobilnog telefona svog rođenog brata Dragana Lazića, koji je juče tragično izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći. Od trenutka kada je saznao za tragediju, Darko je slomljen od bola i ne ispušta iz ruku stvari koje su pripadale njegovom bratu, kao da na taj način pokušava da sačuva poslednji kontakt sa njim.

U dvorištu porodične kuće vlada muk i tuga. Porodica, rodbina i prijatelji okupljaju se kako bi pružili podršku jedni drugima u najtežim trenucima. Darko gotovo sve vreme steže u rukama bratov telefon i dokumenta, povremeno gledajuci u polomljen ekran kao da očekuje da će se pojaviti neka poruka ili poziv koji će razbiti ovu surovu stvarnost.

Kako smo se uverili na licu mesta pevač je potpuno skrhan. Sa suzama u očima priseća se poslednjih trenutaka koje je proveo sa bratom, a bol zbog iznenadnog gubitka ne jenjava. Svaki predmet koji je pripadao Draganu sada za njega ima posebnu težinu i značaj.

Dok porodica pokušava da pronađe snagu za naredne dane, pripreme za sahranu su u toku. Najbliži se spremaju da isprate Dragana na večni počinak, a tuga koja je obavila dom Lazića svedoči o velikoj ljubavi i neraskidivoj vezi između braće.

"Srce će mi pući"

Darko je i danas stao pred medije i progovorio o poslenjim trenucima provedenim sa bratom

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao nam je Drako, koji nas je i pored velikog bola primio u svoj porodični dom i sa nama porazgovarao.

Pre dva dana proslavio rođendan

Smrt brata Darka Lazića, Dragana Lazića, potresla je region. Sa samo 32 godine je nastradao na putu do kuće u sudaru. Tuga u porodici je ogromna, kolege i prijatelji njegovog brata Darka Lazića sve vreme su uz pevača, porodica i familija se ne mire sa gubitkom, a sada se oglasio najbolji drug preminulog Dragana.

Bolnim rečima, otkrio je da je Dragan pre nekoliko dana proslavio rođendan

- Ljut sam, bato moj, da znaš! Brate moj, pre par dana smo ti proslavili rođendana. Nismo se tako dogovorili, bato. Zaje*** si me, ali ovaj put jako - napisao je njegov prijatelj.

Potom je podelio i fotografiju nastalu pre više godina, uz koju je dopisao emotivne reči.

- Voli te tvoj najbolji drugar! Najviše na svetu, bato moj. Bato, 2010. kad sam te učio da igraš Soni - napisao je preko fotografije.

