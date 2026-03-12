(FOTO) DRAGANOVE RUKAVICE PORED PUTA, SRČA, DELOVI AUTMOBILA I MOTORA: Potresne scene na mestu pogibije brata Darka Lazića jutro nakon sudara: Kao da je ukleto
Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 11. marta oko 17 časova u mestu Krnule kod Šapca.
Jutro posle tragedije, naša ekipa uputila se ka licu mesta, gde smo zatekli jeziv prizor.
Iako su motocikl i automobil sinoć posle završetka uviđaja uklonjeni, delovi vozila i motora, tragovi guma i srča, i dalje se nalaze na mestu tragedije.
Na razdaljini od 50 metara i dve crne rukavice koje je u trenutku nesreće nosio pokojni Dragan. Nešto dalje i brzinometar, delovi motora i kontrolne table, felne automobila… I sa suprotne strane kolovoza, delovi automobila rasuti po asfaltu…
Kako su nam rekli ljudi koji žive i rade u neposrednoj blizini tragedije, ova deonica puta je zbog neprilagođene brzine i lošeg osvetljenja i ranije bilo mesto teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom.
- Nije prvi put da je neko nastradao na ovom mestu. Ova deonica je kao ukleta. Voze svi brzo, izlaze bez žmigavaca iz ovih sokaka. Trkaju se i sa motorima često. Brzina je ta koja ubija. Sinoć je do kasno ovde bila policija, vršili su uviđaj. Motociklisti nije bilo spasa, jak je udarac bio. Vidite i vi šta je tu ostalo danas. Kasnije smo iz medija saznali da je u pitanju brat Darka Lazića - rekao nam je jedan meštanin.
Nije posedovao odgovarajuću dozvolu
Oglasio se i MUP, koji je u saopštenju istakao da je V. K. upravljajući sitroenom u mestu Belotić presekao put motociklisti Draganu Laziću.
Došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je motociklista izgubio život na putu do bolnice.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su V. K. (1964) iz Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - navodi se u saopštenju policije.
Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u popodnevnim časovima na putu Šabac–Valjevo, nedaleko od jednog restorana.
Prema nezvaničnim saznanjima, do nesreće je došlo kada je Lazić, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom.
- Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta. Dragan je u tom trenutku još davao znake života, ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice - kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem.
