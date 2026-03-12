Slušaj vest

Podsetimo, Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u popodnevnim časovima na putu Šabac-Valjevo, nedaleko od jednog restorana.

Prema prvim informacijama sudar se dogodio kada je Lazićev motor udario u automobil koji je u tom trenutku skretao. Hitna pomoć je brzo stilga na lice mesta, Dragan je u tom trenutku još davao znake života ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice.

Na mestu nesreće uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Vladimirci, dok je po nalogu dežurnog tužioca telo nastradalog poslato na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Beogradu. Takođe, policija je uzela uzorke krvi vozača automobila kako bi se utvrdilo da li je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola. Istraga o tačnim okolnostima ove tragedije je u toku.

Ekskluzivne informacije, za Kurir televiziju, otkrila je novinarka Kurira Ljiljana Stanišić.

- Ovo je izuzetno težak dan za porodice koje su u prethodnih dana izgubile svoje najmilije u saobraćajnim nesrećama. Jedna od njih je porodica Lazić, pevača Darka Lazića. Njegov rođeni brat juče je nastradao u saobraćajnoj nesreći. Mi se nalazimo trenutno u Brestaču, ispred rodne kuće. Kada smo došli na lice mesta, zatekli smo porodicu, neutešnu porodicu koja je sa nama i porazgovarala i otkrila nam detalje ove zaista velike tragedije za celu porodicu, ali i za ljude koji su Dragana cenili, poštovali, koji su sarađivali sa njim i koji je zaista ostavio neizbrisiv trag kako u muzici tako i među familijom, porodicom i najužim prijateljima - rekla je Stanišić.

Ljiljana Stanišić - novinarka Kurira Foto: Kurir Televizija

Poslednji trenuci sreće pre tragedije

Kako je Stanišić istakla, Darko je opisao kako su juče uživali u zajedničkim trenucima, ne sluteći da će dan završiti tragedijom.

- Darko nas je dočekao u njegovom domu i otkrio nam detalje sa nesreće i dana kako su proveli. Dakle, rekao nam je da je juče bio jedan od njegovih najlepših dana u životu, da su se lepo proveli, da ništa nije ukazivalo na to da može doći do ovako jedne tragedije, bili su srećni, zadovoljni, rekao mi je Darko da ga je brat non stop ljubio, grlio, da mu je govorio kako mu je lepo, kako provode zaista nezaboravne trenutke - nastavila je.

Tragični trenuci koji ostaju u sećanju

Nadovezala se:

1/5 Vidi galeriju Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, stradao je juče, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći na putu Valjevo-Šabac Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

- Vozili su se motorima, prolazili su i pored okolnih mesta, ali i manastira, pa su i tamo zastali. I ti trenuci, kako nam je ispričao, za njega će ostati večno urezani. Darko, veoma teško kao i ostali članovi porodice provode ove trenutke koji su za njih zaista preteški. I nama, medijima koji izveštavamo o ovim prilikama ispred porodičnog doma je zaista preteško zato što prisustvujemo jednoj porodičnoj drami, jednoj teškoj situaciji i situaciji koju ne bismo poželeli nikome da se dogodi. Upravo zbog toga nadležni apeluju da vozači povedu računa o saobraćaju, o vožnji, da više vode računa o ostalim učesnicima u saobraćaju, da povedu računa o saobraćajnim znakovima, o brzini i da prilagode svoju brzinu - navela je Stanišić.

BILI SMO SREĆNI I ZADOVOLJNI, NIŠTA NIJE UKAZIVALO NA TRAGEDIJU Ekipa Kurir televizije ispred rodne kuće Darka Lazića u Brestaču: Evo šta smo zatekli (VIDEO) Izvor: Kurir televizija

