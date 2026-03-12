Slušaj vest

Darko Lazić, kako javlja naša novinarka koje se nalazi ispred porodične kuće u Brestaču, upravo je otišao u bolnicu gde bi tokom dana trebalo da bude obavljena obdukcija tela njegovog brata Dragana Lazića. Po pevača je došao blizak prijatelj, poznati privrednik iz Šapca Morava, koji je od prvog trenutka uz porodicu i pruža im podršku u ovim teškim trenucima.

Njih dvojica su zajedno automobilom otišli do zdravstvene ustanove kako bi završili neophodnu administraciju i dokumentaciju koja je potrebna za organizaciju sahrane. U bolnici se očekuje završetak procedura koje prethode preuzimanju tela i daljim koracima vezanim za poslednji ispraćaj.

Porodica Lazić trenutno prolazi kroz izuzetno težak period, a prijatelji i bliski saradnici su uz njih kako bi im pomogli u organizaciji svega što je potrebno nakon tragičnog gubitka. Nakon završetka obdukcije i potrebnih procedura, očekuje se da porodica saopšti više informacija o datumu i mestu sahrane.

Podsetimo, vest o smrti Dragana Lazića duboko je potresla porodicu, ali i mnoge koji poznaju pevača i njegovu porodicu. U ovom trenutku najvažnije je da se završe sve zakonske i medicinske procedure kako bi porodica mogla dostojanstveno da isprati Dragana na večni počinak.

1/6 Vidi galeriju Majka i snajka Darka Lazića Foto: Ilija Ilić, Printscreen Kurir

Supruga van sebe, svekrva i supruga Darka Lazića uz nju

Jutro u Brestaču, dan nakon pogibije Dragana Lazića, brata Darka Lazića, osvanulo je u tišini i teškoj atmosferi kakva retko može da se opiše rečima.

Supruga nastradalog Dragana Lazića prvi put je izašla iz porodične kuće nakon strašne tragedije koja je zadesila porodicu. Polako je krenula niz ulicu, kao da traži vazduh i trenutak da se sabere, a potom je zastala i nepomično gledala u nebo.

Na njenom licu videla se bol koju je teško sakriti. U tišini je stajala nekoliko minuta, izgubljena u mislima, dok su joj suze tiho klizile niz lice. U jednom trenutku prišao joj je porodični prijatelj koji ju je nežno zagrlio, pokušavajući makar na trenutak da joj pruži utehu u nezamislivo teškom trenutku.

Pogled u daljinu

Nakon kratkog zagrljaja, ostavio ju je samu, poštujući njen bol i potrebu za tišinom. Ona je još neko vreme ostala da stoji na istom mestu, gledajući u daljinu, kao da pokušava da shvati kako se život u samo jednom danu promenio zauvek.

Nakon nekoliko trenutaka njoj se pridružila svekrva Branka, koja je ostala bez mlađeg sina. Ona je iz porodičnog dvorišta izašla u ulicu gde je neutešna supruga čučala sama, slomljena od tuge nakon strašne vesti.

1/3 Vidi galeriju Branka Lazić sa snajkom Foto: Printscreen Kurir

Kada joj je prišla, prizor je bio potresan, dve žene su se u tišini pogledale, a zatim su se snažno zagrlile. U zagrljaju su briznule u plač, jecaji su odjekivali ulicom dok su pokušavale da pronađu utehu jedna u drugoj. Suze nisu prestajale da teku, a bol zbog gubitka bio je prevelik da bi se sakrio.

Čvrst zagrljaj

Majka je stezala snajku u naručju, milovala je po kosi i kroz suze ponavljala da moraju da izdrže. Snajka je grčevito držala svekrvu, kao da u tom zagrljaju traži makar trunku snage da podnese tragediju koja je zadesila porodicu. Obe su plakale dugo, slomljene od bola, dok su ih komšije nemo posmatrale, duboko potresene scenom koja para srce.

Podsetimo, u domu Lazića vlada neopisiva tuga. Sve je spremno za poslednji oproštaj, ali porodica i dalje teško prihvata činjenicu da će morati da sahrane svog sina i brata. Najbliži pokušavaju da budu jedni uz druge i pronađu snagu da zajedno prođu kroz ovaj bolan trenutak, dok se pripremaju da ga isprate na večni počinak uz molitvu i suze.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Ilija Ilić

Darko o poslednjim trenucima sa bratom

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao nam je Darko, koji nas je i pored velikog bola primio u svoj porodični dom i sa nama porazgovarao.

O novim detaljima nesreće, čitajte na ovom linku

Pre dva dana Dragan slavio rođendan, čitajte na ovom linku

Mesto nesreće, jutro nakon tragedije, jezive scene, pogledajte OVDE

Teški trenuci za porodicu Lazić Izvor: Kurir