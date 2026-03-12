Slušaj vest

Porodica folk pevača Darka Lazića zavijena je u crno. U sredu, 11. marta, na putu za Šabac u saobraćanoj nesreći poginuo je pevačev rođeni brat Dragan Lazić, koji je život izgubio u 32. godini.

Njihovu porodicu godinama unazad prate strašne tragedije.

Borili mu se za život

U saobraćajnoj nesreći 2018. godine poginuo je Darkov brat od strica, a ubrzo nakon toga i sam Darko je jedva izvukao živu glavu kada je u alkoholisanom stanju sleteo s puta kod Pećinaca. Tada su mu se borili za život, 23 dana bio je klinički mrtav, a ubrzo je usledila nova tragedija.

Dve godine kasnije umro mu je otac Milan od komplikacija posle operacije smanjenja želuca. Tada je Darkov komšija Dejan za Informer ispričao nešto što je naježilo sve.

- Porodicu stalno prate neke tragedije. Nemaju sreće, a sve zbog zemljišta na kom je Darko napravio svoj novi dom - počeo je priču Darkov komšija.

On objašnjava da su Lazići lepo živeli sve dok Darko nije napravio tu kuću. On veruje da im se loše stvari dešavaju jer spavaju na leševima.

Napatili se

- Oni ni sami ne znaju koliko su se napatili poslednjih godina. Ljudi u selu pričaju da je to sve zbog te proklete kuće koju je sagradio. Kažu da na tom imanju ima mrtvih koji su tu sahranjeni pre više od 200 godina - otkrio je sagovornik.

Lazićev komšija je tada ispričao da pevač ne veruje u te priče, iako je i sam čuo za njih.

- Darko je čuo da je na tom mestu bilo groblje, ali ne veruje u to. Kada je odlučio da tu podigne kuću, svi su pokušavali da ga odgovore od te ideje, ali bezuspešno. Možda će sada, posle ove tragedije sa Milanom da poveruje i da se odseli. Pa nije ovo prva loša stvar koja im se dogodila. Pre dve godine je izgubio brata od strica. On je poginuo u saobraćajki, a sahranjen je odmah iznad Darkovog tate Milana - rekao je tada, 2020. godine, njegov komšija.

Komšija Dejan je rekao i da Lazići nisu zaslužili toliku patnju.

Divna porodica

- Stalno im se dešavaju neke loše stvari, a oni su baš divni ljudi. Svima bi pomogli! Ali sada pre svega sami moraju da pomognu i sklone se sa tog prokletog imanja i iz te proklete kuće.

Inače, Darko Lazić, kako javlja naša novinarka koje se nalazi ispred porodične kuće u Brestaču, otišao je u bolnicu gde bi tokom dana trebalo da bude obavljena obdukcija tela njegovog brata Dragana Lazića. Po pevača je došao blizak prijatelj, poznati privrednik iz Šapca Morava, koji je od prvog trenutka uz porodicu i pruža im podršku u ovim teškim trenucima.

Organizacija sahrane

Njih dvojica su zajedno automobilom otišli do zdravstvene ustanove kako bi završili neophodnu administraciju i dokumentaciju koja je potrebna za organizaciju sahrane. U bolnici se očekuje završetak procedura koje prethode preuzimanju tela i daljim koracima vezanim za poslednji ispraćaj.