Reper Mihajlo Veruović Vojaž pokušao je da objasni zašto u javnosti gradi imidž „opakog momka“, iako tvrdi da u suštini nije takav.

Njegovo objašnjenje, međutim, izazvalo je brojne reakcije i pomalo zbunilo njegove pratioce.

Gostujući u jednom podkastu, Vojaž, koji pored muzičke karijere vodi i nekoliko firmi, odgovarao je na pitanja o svom javnom imidžu.

Kada je upitan zašto se trudi da deluje opako, iako je zapravo dobrica, reper je rekao:

- Dobro pitanje, koje sam i sam sebi postavljao više puta, da budem iskren. Mogu da kažem da me je u jednom momentu ponelo, vrlo me je ponelo... - rekao je Vojaž u podkastu Hane Adrović.

"Osilio sam se"

Na pitanje voditeljke šta to zapravo znači, reper je pokušao da objasni.

- To znači da se jednostavno u jednom momentu čovek osili. Osilio sam se i ne znam, pokušavao sam da prikažem sliku nečega što jeste tako, ali na pogrešan način. Mislim da tišina mnogo više govori nego reči - rekao je reper.

Njegov odgovor je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi su se šalili na račun reperove formulacije:

"Jel može da se titluje sta je hteo da kaže?", "Je*ote, treba mu 10 minuta da sastavi rečenicu... koju na kraju ipak niko ne skapira", "Ja kad ne pročitam lektiru", "Vrlo me je ponelo hahahahh", samo su neki od komentara.

Neki su zaključili da je Vojaž "pogledao malo više filmova pa utripovao da je mafija", dok su drugi sugerisali da se "iskompleksirao posle Breskvice", sa kojom se prošle godine prvi put sreo oči u oči nakon raskida.

Pokreće unosan biznis

Podsetimo, mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž zarađuje ozbiljnu sumu novca od muzike, ali je odlučio da pored toga pokrene unosan biznis.

Naime, on je, kako tvrde mediji, šestog maja registrovao firmu na svoje ime, koja će uskoro krenuti sa poslovanjem. Veruović mesecima unazad radi na otvaranju berbernice, koja će mu donositi veliku zaradu.

- Mihajlo je dugo razmišljao šta da radi kako bi imao dodatna primanja, a onda je u razgovoru sa svojim saradnikom došao na ideju da otvore berbernicu. Vojaž je veliki perfekcionista i odlučio je da sve opremi po najnovijoj modi što se kaže. Nikada nije voleo da priča o novcu, samo je usputno spomenuo da je uloženo preko 30.000 evra, ali da zna da će mu se to brzo vratiti - rekao je izvor, tvrde domaći mediji.