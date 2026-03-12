Slušaj vest

Duboka tuga zavila je porodicu Lazić nakon smrti Dragana Lazića, brata pevača Darka Lazića. Ispred porodične kuće u Brestacu jutros se odigrala potresna scena koja je dirnula sve prisutne.

Naime, Darko je zajedno sa majkom i snajkom birao fotografiju svog brata koja će stajati pored kovčega na sahrani. U jednom trenutku pevač je izašao iz kuće držeći u rukama odabranu fotografiju.

Vidno potresen, Darko je nekoliko trenutaka nemo posmatrao bratov lik na slici. Okupljeni su mogli da vide koliko ga je ovaj trenutak slomio. Pevač je ćutao, stežući fotografiju u rukama, a potom je kroz suze tiho ponavljao bratovo ime.

Prizor koji smo zabeležili je bio izuzetno emotivan Darko je delovao skrhano od bola. Uramljenu fotografiju uneo je u porodični dom.

Podsetimo, porodica i prijatelji se pripremaju da Draganu Laziću upute poslednji pozdrav, a tuga i neverica i dalje su prisutni među najbližima. Za porodicu Lazić ovo su trenuci koje je teško opisati rečima, dok se svi zajedno opraštaju od voljenog sina, brata i supruga.

Poslednji trenuci Darka i Dragana Lazića:

U domu Lazića vlada neopisiva tuga. Sve je spremno za poslednji oproštaj, ali porodica i dalje teško prihvata činjenicu da će morati da sahrane svog sina i brata. Najbliži pokušavaju da budu jedni uz druge i pronađu snagu da zajedno prođu kroz ovaj bolan trenutak, dok se pripremaju da ga isprate na večni počinak uz molitvu i suze.

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao nam je Darko, koji nas je i pored velikog bola primio u svoj porodični dom i sa nama porazgovarao.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić (1994) iz Brestača, rođeni brat pevača Darka Lazića, dogodila se 11. marta oko 17 časova na putu u blizini Vladimiraca kod Šapca.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, u sudaru su učestvovali motocikl marke „Suzuki“ i putnički automobil „Opel Astra“.

Automobilom je upravljao V. K. (62) iz Šapca, dok je motociklom upravljao Dragan Lazić.

Darko se ne odvaja od dokumenata i telefona preminulog brata

Darko Lazić ne odvaja se od ličnih dokumenata i mobilnog telefona svog rođenog brata Dragana Lazića, koji je juče tragično izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći. Od trenutka kada je saznao za tragediju, Darko je slomljen od bola i ne ispušta iz ruku stvari koje su pripadale njegovom bratu, kao da na taj način pokušava da sačuva poslednji kontakt sa njim.

U dvorištu porodične kuće vlada muk i tuga. Porodica, rodbina i prijatelji okupljaju se kako bi pružili podršku jedni drugima u najtežim trenucima. Darko gotovo sve vreme steže u rukama bratov telefon i dokumenta, povremeno gledajuci u polomljen ekran kao da očekuje da će se pojaviti neka poruka ili poziv koji će razbiti ovu surovu stvarnost.

Kako smo se uverili na licu mesta pevač je potpuno skrhan. Sa suzama u očima priseća se poslednjih trenutaka koje je proveo sa bratom, a bol zbog iznenadnog gubitka ne jenjava. Svaki predmet koji je pripadao Draganu sada za njega ima posebnu težinu i značaj.

Dok porodica pokušava da pronađe snagu za naredne dane, pripreme za sahranu su u toku. Najbliži se spremaju da isprate Dragana na večni počinak, a tuga koja je obavila dom Lazića svedoči o velikoj ljubavi i neraskidivoj vezi između braće.

