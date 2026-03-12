Slušaj vest

Kako smo saznali na licu mesta, vozač automobila V. K. (62) iz Šapca dobro je poznat meštanima ovog kraja. U trenutku nesreće, on se kretao ka sokaku u kojem se nalazi njegova porodična kuća.

– U taj sokak je hteo da skrene. Tu mu je kuća, odnosno ženina porodica je odavde. Ne žive stalno tu, ali često dolaze i imaju zemlju. Vraćali su se kući kada se dogodila tragedija. Dobar je čovek, ali eto… – rekao nam je jedan od meštana.

Podsetimo, osumnjičeni V. K. upravljao je automobilom marke „sitroen“. Kako se sumnja, prilikom pokušaja da sa glavnog puta skrene na sporedni, presekao je put motociklu koji je dolazio iz suprotnog smera.

Došlo je do silovitog sudara, nakon čega je Dragan Lazić pao sa motocikla i zadobio teške telesne povrede. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mesto nesreće i započela hitan transport ka najbližoj bolnici, ali su povrede bile kobne. Mladić je preminuo u sanitetskom vozilu na putu do bolnice u Šapcu.

Prema nezvaničnim informacijama, Dragan Lazić nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom, već je imao dozvolu za moped.

Prevezen u bolnicu

Nakon sudara oba vozača hitno su prevezena u Opštu bolnicu u Šapcu. Nažalost, Dragan Lazić je preminuo od zadobijenih povreda uprkos naporima lekara, dok je vozač automobila V. K. (62) zadobio lakše telesne povrede.

Policija istražuje okolnosti

Na mestu nesreće uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Vladimirci, dok je po nalogu dežurnog tužioca telo nastradalog poslato na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Beogradu.

Takođe, policija je uzela uzorke krvi vozača automobila kako bi se utvrdilo da li je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola.

Istraga o tačnim okolnostima ove tragedije je u toku.

Na dan tragedije u Darkovu kuću u Brestaču okupili su se prijatelji porodice i njegove kolege kako bi bili uz njih u najtežem trenutku. Pevač je van sebe i slomljen bolom ipak uspeo da smogne snage da se obrati novinarima.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

