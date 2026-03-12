Slušaj vest

Popularni folk pevač Radiša Trajković Đani hitno je primljen u bolnicu, a kako ekskluzivno saznajemo, on se od utorka nalazi na lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Prema informacijama do kojih smo došli, pevaču se rade detaljni pregledi celog organizma, zbog čega su lekari odlučili da ga zadrže na bolničkom ispitivanju kako bi utvrdili tačno zdravstveno stanje i eventualnu terapiju.

Naša saznanja potvrdila je i njegova supruga Slađana Trajković.

-Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Lekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa verujemo da će rezultati biti dobri -kratko je rekla Slađa za Kurir.

Kako dalje saznajemo, pevač je poslednjih dana osećao umor i slabost, zbog čega je odlučio da potraži lekarsku pomoć. Nakon prvih pregleda, doktori su predložili da ostane na posmatranju dok se ne završi kompletna dijagnostika.

Porodica i najbliži prijatelji su uz njega i nadaju se da će rezultati pregleda biti dobri, te da će popularni pevač uskoro napustiti bolnicu i vratiti se svakodnevnim obavezama i nastupima.

Pre godinu dana imao operaciju u Ljubljani

Podsetimo, Radiša Trajković Đani važi za jednog od najveselijih i najenergičnijih pevača na estradi, a publika ga godinama pamti po brojnim hitovima i atmosferi koju pravi na nastupima. Upravo zbog toga mnoge njegove kolege i fanovi šalju poruke podrške i žele mu brz oporavak.

Pre tačno godinu dana Đani  je pušten iz bolnice u Ljubljani, gde je operisao ruku koju je slomio na više mesta tokom skijanja u Italiji, o čemu smo ranije pisali.

Njegova supruga se nije odvajala uz njega, te se sve vreme trudila da mu olakša putovanje, kako bi sve pravilo zarastalo.

Podsetimo, Radiša Trajković Đani doživeo je tešku povredu na skijanju u Italiji. Đaniju je pomoć ukazana na stazi, odmah su mu zavili ruku i stavili ga na nosila, a potom prebacili do kola Hitne pomoći.

