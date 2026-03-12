Slušaj vest

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila 11. marta u popodnevnim časovima u blizini Šapca.

Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 16 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.

Policija istražuje okolnosti

Podsetimo, na mestu nesreće uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Vladimirci, dok je po nalogu dežurnog tužioca telo nastradalog poslato na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Beogradu.

Takođe, policija je uzela uzorke krvi vozača automobila kako bi se utvrdilo da li je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola.

Istraga o tačnim okolnostima ove tragedije je u toku.

Na dan tragedije u Darkovu kuću u Brestaču okupili su se prijatelji porodice i njegove kolege kako bi bili uz njih u najtežem trenutku. Pevač je van sebe i slomljen bolom ipak uspeo da smogne snage da se obrati novinarima.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

Uz Darka Lazić čitava estrada

Podsetimo, Brestač je prva došla Darkova bivša žena Ana Sević. Ubrzo su stigle brojne javne ličnosti među kojima su Sloba Vasić, Nadica Ademov, Aleksandra Prijović, Sloba i Jelena Radanović...

Gotovo svi su bili nemi od bola, i svima su na licu lile suze, a Darko je u jednom momentu izašao ispred medija i dao kratku i bolnu izjavu

