Slušaj vest

Najbliži prijatelji Darka i Dragana Lazića okupili su se danas u porodičnom domu pevača u Brestaču, kako bi zajedno, u tišini i bolu, pomogli da se na dostojanstven način isprati muzičar koji je juče tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Foto: Kurir

Dvorištem porodične kuće, koje je nekada odzvanjalo smehom, muzikom i druženjima, danas vlada tišina ispunjena tugom i nevericom.

Prijatelji, vidno potreseni, ali ujedinjeni u želji da budu uz porodicu u najtežim trenucima, složno su se organizovali i počeli da postavljaju veliki šator u dvorištu ispred kuće. Svaki njihov pokret bio je tih i dostojanstven, kao da na taj način žele da pokažu poslednje poštovanje čoveku sa kojim su delili godine prijateljstva, uspomena i zajedničkih trenutaka.

Dok su radili, mnogi nisu mogli da sakriju emocije. Pogledi su im često odlazili ka kući, a u očima su se videli tuga i neverica zbog gubitka koji je zadesio porodicu. Uprkos bolu, želeli su da sve bude spremno kako dolikuje – da Dragan bude ispraćen sa ljubavlju i poštovanjem koje je zaslužio.

U međuvremenu, Darko Lazić se vratio iz bolnice, gde je ranije tokom dana završavao neophodnu administraciju i formalnosti sa pogrebnim preduzećem koje će prevesti telo njegovog brata Dragana. Vidno potresen i slomljen od bola, pevač pokušava da pronađe snagu da ispuni poslednju dužnost prema čoveku koji mu je bio mnogo više od brata.

1/5 Vidi galeriju Poginuo brat Darka Lazića Foto: Kurir

Trudi se da sve prođe dostojanstveno

Teški trenuci pali su na njegova pleća, ali uz podršku porodice i prijatelja, Darko nastoji da sve protekne dostojanstveno i kako dolikuje poslednjem ispraćaju.

U Brestaču danas vlada tuga kakva se retko pamti. Komšije, prijatelji i poznanici dolaze da izjave saučešće i podele bol sa porodicom Lazić, dok svi zajedno pokušavaju da pronađu utehu u uspomenama na Dragana, čoveka kojeg su pamtili po osmehu, dobroti i ljubavi prema muzici.

I dok se dvorište polako priprema za poslednji ispraćaj, jedno je sigurno – sećanje na Dragana živeće u srcima svih koji su ga voleli. Njegova pesma, njegov duh i uspomene koje je ostavio iza sebe ostaće zauvek deo života onih koji su ga poznavali.

Stigao sator u dom Lazica: Ocekuje se veliki broj ljudi na sahrani Darkovog brata Dragana Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Telo stiže u 16 časova

Podsetimo, kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 16 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.

Uz Darka Lazić čitava estrada

Podsetimo, Brestač je prva došla Darkova bivša žena Ana Sević. Ubrzo su stigle brojne javne ličnosti među kojima su Sloba Vasić, Nadica Ademov, Aleksandra Prijović, Sloba i Jelena Radanović...

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

1/4 Vidi galeriju Okupljaju se prijatelji poginulog Dragana Lazića Foto: Kurir

Izgubio sam pola sebe i svog života

Podsetimo, Darko Lazić ostao je bez brata Dragana Lazića, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći kada se svojim motorom sudario sa putničkim automobilom.

Pevač je van sebe, u kući u Brestaču okupili su se brojni porodični prijatelji, kao i njegove kolege, a tu je i njegova bivša supruga Ana Sević sa suprugom Danijelom.