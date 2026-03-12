Slušaj vest

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 11. marta oko 17 časova u blizini Šapca.

Jutro posle tragedije, naša ekipa posetila je mesto nesreće.

Ono što posebno privlači pažnju je i činjenica da se tik pored mesta gde je Darkov brat Dragan izgubio život, nalazi i mala crkva krajputašica Svetog Vladike Nikolaja Srpskog.

Kako smo saznali od meštana, ovaj hram je vrlo posećen od strane vozača koji voze ovom deonicom, a u nju redovno dolaze bajkeri i ljubitelji motocikala, među kojima je bio i pokojni Dragan.

Mnogi koji su ovde u prolazu, svrate i do crkve da se pomole Bogu i Svetom Nikolaju. Posebno su redovni bajkeri, naprave ovde pauzu, upale sveće, pa nastave dalje. I Darkov pokojni brat bio je poznati bajker, voleo je motore, tako da je i on sa prijateljima sigurno dolazio ovde. Sudbina je tako htela da bukvalno prekoputa crkve izgubi život - rekao nam je meštanin.

Delovi vozila, tragovi guma i srča i dalje su na mestu tragediju

Podsetimo, Iako su motocikl i automobil sinoć posle završetka uviđaja uklonjeni, delovi vozila i motora, tragovi guma i srča, i dalje se nalaze na mestu tragedije.

Na razdaljini od 50 metara i dve crne rukavice koje je u trenutku nesreće nosio pokojni Dragan. Nešto dalje i brzinometar, delovi motora i kontrolne table, felne automobila… I sa suprotne strane kolovoza, delovi automobila rasuti po asfaltu…

Kako su nam rekli ljudi koji žive i rade u neposrednoj blizini tragedije, ova deonica puta je zbog neprilagođene brzine i lošeg osvetljenja i ranije bilo mesto teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom.

Trudi se da sve prođe dostojanstveno

Podsetimo, teški trenuci pali su na njegova pleća, ali uz podršku porodice i prijatelja, Darko nastoji da sve protekne dostojanstveno i kako dolikuje poslednjem ispraćaju.

U Brestaču danas vlada tuga kakva se retko pamti. Komšije, prijatelji i poznanici dolaze da izjave saučešće i podele bol sa porodicom Lazić, dok svi zajedno pokušavaju da pronađu utehu u uspomenama na Dragana, čoveka kojeg su pamtili po osmehu, dobroti i ljubavi prema muzici.

I dok se dvorište polako priprema za poslednji ispraćaj, jedno je sigurno – sećanje na Dragana živeće u srcima svih koji su ga voleli. Njegova pesma, njegov duh i uspomene koje je ostavio iza sebe ostaće zauvek deo života onih koji su ga poznavali.

Telo stiže u 16 časova

Podsetimo, kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 16 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.