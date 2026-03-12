Slušaj vest

Barbara Bobak, oglasila dan nakon što je preminuo brat njenog bivšeg dečka Darka Lazića, Dragan Lazić.

Pevačica, koja je bila u vezi sa Darkom, dobro je poznavala i Dragana oglasila se danas na društvenoj mreži Instagram. Ona je objavila crno belu sliku Dragana i napisala: Gagi, počivaj u miru...

Podsetimo, Baraba i Darko bili su neko vreme u vezi, a pevačica je imala kontakt sa porodicom Lazić.

Brat Darka Lazića poginuo tik uz crkvu kraj puta

Ono što posebno privlači pažnju je i činjenica da se tik pored mesta gde je Darkov brat Dragan izgubio život, nalazi i mala crkva krajputašica Svetog Vladike Nikolaja Srpskog.

Kako smo saznali od meštana, ovaj hram je vrlo posećen od strane vozača koji voze ovom deonicom, a u nju redovno dolaze bajkeri i ljubitelji motocikala, među kojima je bio i pokojni Dragan.

Mnogi koji su ovde u prolazu, svrate i do crkve da se pomole Bogu i Svetom Nikolaju. Posebno su redovni bajkeri, naprave ovde pauzu, upale sveće, pa nastave dalje. I Darkov pokojni brat bio je poznati bajker, voleo je motore, tako da je i on sa prijateljima sigurno dolazio ovde. Sudbina je tako htela da bukvalno prekoputa crkve izgubi život - rekao nam je meštanin.

Potresne fotografije, kada majka Branka ljubi umrlicu pokojnog sina i jeca, pogledajte OVDE

Neopisiva tuga

U domu Lazića vlada neopisiva tuga. Sve je spremno za poslednji oproštaj, ali porodica i dalje teško prihvata činjenicu da će morati da sahrane svog sina i brata. Najbliži pokušavaju da budu jedni uz druge i pronađu snagu da zajedno prođu kroz ovaj bolan trenutak, dok se pripremaju da ga isprate na večni počinak uz molitvu i suze.

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao nam je Darko, koji nas je i pored velikog bola primio u svoj porodični dom i sa nama porazgovarao.

