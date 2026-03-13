Slušaj vest

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić (32) iz Brestača, rođeni brat pevača Darka Lazića, dogodila se 11. marta oko 17 časova na putu u blizini Vladimiraca kod Šapca.

Ekskluzivne informacije, za "Puls Srbije", otkrio je Srđan Zelembaba Zele, novinar i voditelj Kurira.

- Darko je pravi heroj. Kako se on drži i kako uspeva nekako sve da balansira. Sinoć je sam došao do nas, novinara, da nas ispoštuje i zahvalio se što smo uopšte došli, iako u tom trenutku, naravno, nije imao potrebu uopšte da dolazi. Jednostavno, video sam tu jednu veliku bol, jer je on bio jako vezan za svog brata. Oni su provodili vreme zajedno i juče popodne su takođe bili zajedno - rekao je Zelembaba.

Bol i neverica Darka Lazića

Dodao je da Darko još uvek ne može da prihvati gubitak brata, sećajući se njegovog vedrog karaktera i talenta.

- Negde možemo da kažemo da je on jednostavno još uvek u šoku. I sinoć, dok smo pričali sa njim, on prosto ne može još uvek da veruje da se to desilo i da njega više nemaDragan je bio jedan predivan dečko, jako nasmejan i pozitivan, veoma dobar pevač. Nije želeo javno da se eksponira, nije težio ka tome da bude velika zvezda, ali je bio veoma poštovan i cenjen među kolegama kao pevač, kao neko ko je zaista nasledio talenat - naveo je.

Strast prema vožnji 

Obojica su voleli vožnju, a Dragan navodno nije imao svu potrebnu dokumentaciju, dok se okolnosti nesreće još istražuju, rekao je Zelembaba.

- Međutim, kada je reč o saobraćajnim nesrećama, to je, da kažemo, njihova strast - obojica su voleli vožnju. Dragan nije u tolikoj meri imao slične prekršaje kao Darko. Međutim, prema nekim informacijama, navodno je vozio bez odgovarajuće dozvole za taj motor. Ipak, to su stvari koje se još uvek istražuju - nastavio je Zelembaba.

Početak teške borbe za život

Nadovezao se:

- Policija je na terenu i oni će detaljnije dati izveštaj o svemu tome. Ako se vratimo nekoliko godina unazad, u 2018. godinu, tada je počela cela priča sa Darkom Lazićem i njegovom teškom saobraćajnom nesrećom, kada je bukvalno jedva preživeo. Tada su mu se lekari borili za život. Nesreća se dogodila u blizini pešačkog prelaza - sleteo je s puta, imao prelom rebara, bio je u komi - kaže.

Niz teških saobraćajnih nesreća

Zelembaba je podsetio na sve Darkove udese koje je kroz godine doživeo, uključujući sudare u 2021., 2023. i 2025. godini, što je šokiralo i njegove bližnje i novinare.

- Zatim je 2021. godine ponovo imao udes, kada mu je pukla guma pa je udario u banderu. Nakon toga, 2023. godine dogodio se sudar sa kombijem na autoputu, a 2025. godine sudar sa autobusom u blizini Geneksa, kada je u kolima bio sa suprugom. Dakle, zaista se često dešavalo da bude u saobraćajnim nezgodama, zbog čega smo i mi novinari koji smo bliski sa njim i njegovom porodicom zaista u šoku - prisetio se.

Istraga tek treba da pokaže

Zvanično, Dragan nije kriv za nesreću, ali nedostatak dozvole i drugi faktori biće razjašnjeni tek nakon kompletne policijske istrage, istakao je Zelembaba.

- Prema zvaničnim informacijama, Dragan nije kriv za nesreću, ali svakako nije imao potrebnu dozvolu. Da li je vozio brže nego što je dozvoljeno - to su sve faktori koji će biti utvrđeni nakon kompletne istrage. Mnogo je faktora koji utiču na ovakve nesreće i tek će detaljan policijski izveštaj pokazati šta se tačno dogodilo - objasnio je Zelembaba.

Sinoć se pevač Darko Lazić obratio novinarima i kratko poručio:

- Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca. Izgubio sam svog rođenog brata. Hvala vam puno na razumevanju, ne bih više da pričam. Molim vas, oprostite - rekao je Darko.

Porodica i prijatelji uz Darka

Dodao je da je Darkova majka duboko potresena i nije želela javne izjave, dok su mu podršku pružili najbliži prijatelji i kolege.

- Njegova majka je takođe veoma potresena. Koliko znam, nije želela da se javno oglašava. Dala je kratku izjavu telefonom, ali sinoć nije izlazila pred medije. Bila je u kući i veoma uplakana. Podršku Darku pružile su i brojne kolege. Ana Sević je sa suprugom Danielom došla da mu pruži podršku, iako je tog dana imala snimanje "Zvezda Granda", sa kojeg je ranije otišla. Tu su bili i Aleksandra Prijović, Sloba Vasić i mnogi drugi. Saša Kapor je među prvima stigao kod Darka, jer su njih dvojica veoma bliski prijatelji - nastavio je Zelembaba.

- Pretpostavlja se da će i danas mnoge kolege biti uz njega. Danas je zakazana obdukcija, a sutra će Dragan Lazić biti ispraćen na večni počinak. Biće to veoma težak dan - prvenstveno za porodicu, ali i za sve koji su ga poznavali. Velika tuga je u pitanju i Darku neće biti lako da se nosi sa svim ovim. Svi znamo koliko je bio vezan za brata. Njih dvojica su bili nerazdvojni - zaključio je.

