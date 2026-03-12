Slušaj vest

Partner majke Darka Lazića i Dragana Lazića, Dragan Paunović, doputovao je iz Beč u Brestač kako bi bio uz svoju izabranicu Branku Lazić u jednom od najtežih trenutaka kroz koje prolazi.

Foto: Ilija Ilić

Naime, čim je saznao za tešku situaciju kroz koju prolazi porodica Lazić, Nenad je bez razmišljanja krenuo put Srbije kako bi pružio podršku Branki. On je oko podne stigao u njen porodični dom i sve vreme bdio uz nju i trudi se da joj bude najveći oslonac u trenucima tuge i bola.

Na fotografijama koje je zabeležila naša ekipa jasno se vidi da se Nenad gotovo ne odvaja od Branke. U svakom trenutku je uz nju razgovara s njom, pruža joj utehu i pokušava da joj makar malo olakša situaciju kroz koju prolazi.

Iako je doputovao iz Beča, gde inače živi i radi, u ovim teškim danima odlučio je da sve obaveze stavi po strani kako bi bio uz svoju partnerku i njenu porodicu. Njegov dolazak i prisustvo, Branki mnogo znači u trenucima kada joj je podrška najpotrebnija.

1/9 Vidi galeriju Majka Branka ljubi umrlicu sina i kuka na sav glas Foto: Kurir, Instagram, Kurir

Branka ljubi umrlicu sina i jeca na sav glas

Podsetimo, u tim najtežim trenucima, majci Darka i Dragana Lazića, Branki, iznenada je pozlilo. Bol koja razdire majčino srce postala je preteška da je izdrži.

Dok su suze tekle niz njeno lice, snajka Katarina i porodična prijateljica pritrčale su da joj pomognu. Umivale su je vodom i pokušavale da je pridignu, dok je dvorištem odzvanjao njen jecaj koji para srce svakome ko ga čuje.

“Jao, lepi moj, mili moj…”, ponavljala je neutešna majka kroz suze, dozivajući sina čiji odlazak nijedna majka ne može da prihvati. Te reči, izgovorene iz dubine majčinske ljubavi i bola, odzvanjale su među okupljenima koji su nemo posmatrali prizor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

1/3 Vidi galeriju Branka Lazić sa snajkom Foto: Printscreen Kurir

Telo stiže danas

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila 11. marta u popodnevnim časovima u blizini Šapca

Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 16 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.

Kurir.rs