Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je izgubio život 11.3. 2026. godine. Poslednji oproštaj od mladog i talentovanog momka biće danas u 14 časova na groblju u Brestaču, a jednom prilikom kada se Darko nakon saobraćajne nesreće borio za život, njegov mlađi brat govorio je za medije.

Tada je istakao da je njegov brat jak i da će pobediti sve što ga je snašlo.

"Dok se skroz ne oporavi ne mogu ništa da kažem. Stanje je dobro, ide na bolje. Moji roditelji se opterećuju onim što se piše, to je katastrofa. Oni ljudi ne znaju u šta da veruju", rekao je Dragan tada i dodao:

"On je jednom pobedio i pobediće ovog puta. Tamo ne može da se uđe... Mi smo pričali sa njim, svestan je. Zna šta mu se desilo, rekli su mu doktori, svestan je svega. Prvo me pitao gde se sve desilo, hteo je da vidi slike automobila, ali ja nisam hteo da mu pokažem da se ne stresira. Nije plakao, devojka kod njega ide, ne može da uđe unutra, ali ga vidi sa vrata. Mene su unutra pustili na kratko i majku puštaju. Oporavlja se iako ga sve boli. Prvih par dana nisam bio ok, ali sada jesam." - govorio je mlađi brat Darka Lazića, tada.

Poslednji trenuci Darka i Dragana

U domu Lazića vlada neopisiva tuga. Sve je spremno za poslednji oproštaj, ali porodica i dalje teško prihvata činjenicu da će morati da sahrane svog sina i brata. Najbliži pokušavaju da budu jedni uz druge i pronađu snagu da zajedno prođu kroz ovaj bolan trenutak, dok se pripremaju da ga isprate na večni počinak uz molitvu i suze.

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio.Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao nam je Darko, koji nas je i pored velikog bola primio u svoj porodični dom i sa nama porazgovarao.

Detalji nesreće

Prema prvim rezultatima istrage, nesreća se dogodila kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl.

U tom trenutku došlo je do snažnog sudara, kada je prednji deo motocikla udario u zadnji desni deo putničkog vozila.

Kako je utvrđeno, a prema našim saznanjima, Darkov brat nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje tim motociklom.

Nakon sudara oba vozača hitno su prevezena u Opštu bolnicu u Šapcu. Nažalost, Dragan Lazić je preminuo od zadobijenih povreda uprkos naporima lekara, dok je vozač automobila V. K. (62) zadobio lakše telesne povrede.

