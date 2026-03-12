BESTRAČ ZAVIJEN U CRNO! Tamara Milutinović, Uroš Živković i Goga Gačić došli da izjave saučešće Darku Laziću (FOTO)
Tamara Milutinović i Uroš Živković upravo su stigli u Brestač kako bi pružili podršku kolegi i prijatelju Darku Laziću u teškim trenucima gubitka brata Dragana Lazića, koji je juče poginuo u saobraćajnoj nesreći.
Kolege sa estrade okupile su se kako bi mu lično izjavile saučešće i pokazale da u ovim momentima nije sam. Vidno potreseni, Tamara i Uroš kratko su porazgovarali sa prisutnima, a potom se uputili ka porodičnoj kući kako bi zagrljajem i rečima utehe pružili podršku prijatelju.
Atmosfera u Brestaču bila je tiha i dostojanstvena, dok su se prijatelji, rodbina i saradnici okupljali da podele tugu sa porodicom. Brojne kolege sa muzičke scene dolaze tokom dana kako bi odale poštu i uputile poslednji pozdrav, ali i pokazale koliko je zajedništvo na estradi važno u najtežim trenucima.
Pored njih, u Brestač je stigla i Goga Gačić, koja se nedavno razvela od Marka Gačića, kako bi pružila podršku porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku.
Podrška koju Darko dobija od kolega i prijatelja svedoči o bliskim odnosima koje je godinama gradio na sceni, ali i van nje. Mnogi od njih ističu da je u ovakvim trenucima najvažnije biti uz porodicu i pružiti reči utehe koje makar malo mogu olakšati bol.
Pokazao stepen poštovanja prema predstavnicima medija
I pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.
Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.
Interesantno je i to da je mladić koji je poslužio novinare bio u koloni motorista u kojoj se nalazio i Dragan Lazić u trenutku kada je došlo do tragične nesreće u kojoj je on juče izgubio život. Upravo zbog toga, ovaj događaj dodatno je potresao sve koji su bili deo tog dana, ali i ljude iz okruženja porodice Lazić koji su se odmah okupili da pruže podršku.
Ispred porodične kuće i dalje vlada tišina i dostojanstvena atmosfera, dok prijatelji, rodbina i kolege pristižu kako bi porodici izjavili saučešće i pružili reči utehe u jednom od najtežih trenutaka kroz koje prolaze.
Poginuo nakon druženja sa bratom
Brat Darka Lazića tragično je izgubio život, juče na putu do svoje kuće. Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom.
Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u padu sa motora. Darko i Dragan su popodne proveli zajedno u jednom kafiću u Šapcu, gde su iz Brestača stigli na motorima.
Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.
- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za domaće medije.