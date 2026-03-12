Slušaj vest

Čitava estrada trenutno je uz Darka Lazića, a i porodica Šaulić izrazila je duboku žal za tragično preminilim pevačem Draganom Lazićem. Na zvaničnom profilu na Instagramu, pokojnog Šaban Šaulića u vidu storija izjavili su saučešće porodici Lazić

- Iskreno saučešće porodici Lazić. Porodica Šaulić - piše u objavi.

Foto: Printscrean

Podsetimo, Šaban je bio i ostao omiljeni pevač porodice Lazić, o čemu je i sam Darko više puta govorio.

Estrada uz Darka Lazića

Ekipa Kurira sinoć je nakon tragičnih vesti koje su zavile u crno porodicu Lazić, ispred kuće u Brestaču, zatekla veliki broj ljudi koji su došli u kuću Darka Lazića, nakon tragične vesti o smrti njegovog brata Dragana Lazića.

U domu su se najpre pojavili pevačeva bivša supruga, Ana Sević, a potom i kolega Saša Kapor, koji je došao da pruži podršku porodici u ovom teškom trenutku. Ubrzo nakon njih, u Brestač je stigla i Nadica Ademov, a potom se pridružio i Sloba Vasić, kako bi bio uz ožalošćenu porodicu. Tu je i supruga Radiše Trajkovića Đanija, Slađa Trajković, a da izjavi saučešće i bude uz darka došao je i Dejan Kostić.

1/9 Vidi galeriju Ispred kuće Darka Lazića hitna pomoć i veliki broj ljudi Foto: Damir Dervišagić

U njegov dom došli su i Sloba i Jelena Radanović, Aleksandra Prijović, Tamara Milutinović i Uroš Živković, kao i Goga Gačić.

Sve kolege potresle je ova vest, i gotovo niko od prisutnih nije mogao da sakrije suze i tugu za preranim odlaskom Dragana Lazića.