Kristijan Golubović i Kristina Spalević imali su pre dva dana žestoku svađu u stanu na Voždovcu, nakon čega je intervenisala i policija.

Prema dostupnim informacijama, Kristijan je tom prilikom udaljen iz stana i izrečena mu je mera zabrane prilaska Kristini.

Kristina Spalević o raskidu, svađama i pomirenju sa Kristijanom Golubovićem

Kristina ga je prijavila policiji, a sada se oglasila na Instagramu gde tvrdi da je on, navodno, iskoristio taj trenutak da iz stana uzme sve vredne stvari.

- Stvarno nisam želela da se oglašavam povodom bilo čega kao što sam dala reč da neću, možda nešto shvatite između redova. Neću odustati od sudskog postupka za sve što mi se desilo, za sve što sam trpela sve ove godine, ali to je sad manje važno - rekla je ona i dodala:

- Vrhunac se dešava sada kada sam krenula da izađem. Hoću da uzmem naočare i nakit da stavim koji sam inače kupila na rate. Zapravo nisam ni otplatila još taj nakit, uzela sam ga preko njegove prijateljice i vidim da je on dok sam ja davala izjavu policiji, kad je spakovao svoje stvari, spakovao i moj nakit. Možete li da zamislite to. Znači, ovo sam stvarno morala da podelim sa vama. Znači žene dobro gledajte - otkrila je Kristina.

Kristijan Golubović pokrao Kristinu Spalević

Ima dokaz da je plaćala nakit na rate

- I kad ovo već pričam javno, moram da naglasim da imam dokaze da sam te rate plaćala od mojih saradnja na Instagramu, u pošti od novca koji mi je legao i od moje plate. Ali evo čisto ako vidite u narednom periodu da sam ostala negde dužna, odmah javno da kažem žao mi je. Ukoliko mi Kristijan ne bude preko nekoga dostavio moje stvari, ja neću moći to da platim. Pošto je njegov kontakt, mislim preko njegovog prijatelja, prijateljica, eto neka on plati sad pa neka pokloni to nekome ili neka vrati kako god - rekla je Kristina.

"Sam je rekao da nisam sposobna"

Kako ona dalje navodi, nada se da će Kristijan imati razumevanja da plati taj nakit, zbog njegovih ranijih navoda.

- I sam je izjavio da ja nisam sposobna da izdržavam decu sa platom od 1.000 evra. U pravu je, moraću da nađem neki posao, to za mene nije problem. Ali, pošto nemam dovoljno za decu, neću imati ni za predmete koje sam htela možda sad da prodam ili da vratim neiskorišćeno ženi, ali to neću moći da uradim - rekla je ona ironično-

Kristijan Golubović i Kristina Spalević

Nedavno se pomirili

Podsetimo, Kristina je nedavno ostavila Kristijana Golubović.

Spalevićeva je nedavno progovorila o odnosu sa Golubovićem, ali i njegovom kockanju zbog kojeg ga je napustila svojevremeno.

Kristina je na početku najpre otkrila manje poznate detalje iz privatnog života. Malo je poznato da Spalevićka ima brata sa cerebralnom paralizom, pa istakla da je morala pre završene srednje škole da se zaposli.

- Počela sam rano da radim da pripomognem izdržavanju porodice pošto su mi braća mlađa od mene. Počela sam da radim sa 17 godina, još sam išla u školu. Ne mogu da kažem da sam bila jedini učesnik u tome. Otac i majka su mi sposobni. Svi ti finansijski problemi koji su postojali bili su posledica lečenja mog brata koji ima cerebralnu paralizu - rekla je ona.

Kristina Spalević