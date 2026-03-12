Slušaj vest

Darko Lazić upravo je izašao iz porodičnog doma vidno potresen tragedijom koja je zadesila njegovu porodicu. Na kapiji kuće bila je okačena umrlica njegovog rođenog brata, Dragan Lazić, koji je juče tragično izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Foto: Ilija Ilić

Bračni par se zaustavio ispred kapije i nekoliko minuta nepomično posmatrao crno-beli plakat sa podacima o datumu sahrane i poslednjem ispraćaju.

Darko je delovao slomljeno dok je tiho razgovarao sa suprugom. Povremeno bi pogledao ka dvorištu porodične kuće, a zatim ponovo ka umrlici svog brata. Katarina je stajala uz njega, držeći ga za ruku i pokušavajući da ga uteši u jednom od najtežih trenutaka kroz koje prolazi njihova porodica.

U nekoliko navrata ga je zagrlila, dok je on delovao zamišljeno i potreseno, jedva pronalazeći reči.

Tuga se jasno videla na licima prisutnih

U tom trenutku iz kuće su izašli i njihovi prijatelji i kolege sa estrade pevačica Tamara Milutinović i pevač Uroš Živković, koji su prethodno došli kako bi porodici izrazili saučešće i pružili podršku u teškim trenucima. Na kapiji su kratko zastali, prišli Darku, srdačno ga zagrlili i razmenili nekoliko reči utehe. Atmosfera je bila izuzetno emotivna, a tuga se jasno mogla videti na licima svih prisutnih.

Nakon kratkog razgovora i pozdrava, Tamara i Uroš su se uputili ka automobilu koji je bio parkiran nispred kuće. Pre odlaska još jednom su se osvrnuli ka porodici Lazić, a zatim se zaputili ka Beogradu, ostavljajući Darka i Katarinu ispred kapije.

Pokazao stepen poštovanja prema predstavnicima medija

Podsetimo, pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.

Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.

Darko je još neko vreme ostao da stoji ispred umrlice svog brata, kao da pokušava da prihvati surovu realnost koja je zadesila njegovu porodicu. Katarina ga je sve vreme grlila i tiho razgovarala sa njim, nastojeći da mu pruži snagu i utehu. Prisli su im i ostali prijatelji koji su od rane zore uz njih. U dvorištu kuće vladala je tišina, koju su povremeno prekidali rođaci i prijatelji koji su pristizali kako bi porodici izjavili saučešće.