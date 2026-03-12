Slušaj vest

Luna Đogani se po povratku sa Maldiva, nakon stresnih trenutaka koje su ona i Marko Miljković doživeli tokom puta, pohvalila velikim uspehom na Instagramu i odmah se zahvalila svojim pratiocima na podršci.

Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Printscreen/Srbija Showbizz

Naime, Luna i njen suprug Marko Miljković nedavno su se vratili sa Maldiva, gde su proveli odmor, ali su se tokom puta našli u nezavidnoj situaciji zbog napetosti na Bliskom istoku, što im je otežalo povratak za Srbiju.

Sada se Luna pohvalila Instagram uspesima, otkrivši da je njen profil pogledalo više od 50 miliona ljudi, i uputila veliku zahvalnost svima koji je prate.

Foto: Preent

- Lele, hvala vam ljudi, napisala je.

Dali 6.000 evra da se vrate u Srbiju

Po povratku u Beograd, Luna i Marko su progovorili o ogromnom novcu koji su dali da bi se vratili sa odmora.

- Bilo je svega i svačega, onako u trenutku kad su pale te bombe ma Dubai, na Emirate i mislim da je tada napravljen presek kad je naše letovanje i više se nismo osećali, kako smo se osećali do tad. Znali smo da to jeste problem ozbiljan, jer letimo tuda i to nama pravi pometnju ozbiljnu. Okej, jesmo mi tad na Maldivima, ali više nismo mogli da se opustimo, pogotovu što nismo znali i nismo videli kakvo rešenje imamo dok nismo našli ovu Kinu preko koje možemo da idemo, tek onda smo malo odahnuli. Nije ni sad to to, tek će to biti kad odemo kući našoj deci, kad ih zagrlimo i poljubimo - rekao je Marko Miljković i otkrio da su za karte dali ogroman novac.

1/6 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Printscreen/Srbija Showbizz

- Pa da, kako ko je prošao. Mi smo 6.000 evra za nas dvoje platili od Maldiva do Beograda, sve kompletno. Imali smo let Male-Kuli, to je jedan grad u Kini, pa Kulmin Guangdžou, tamo smo prespavali jedan dan i do Beograda i sve to za 6.000 evra. Čak jedan detalj, 7.000 evra su bile sve karte, sve ekonomska klasa, međutim, ispostavi se da Beograd - Guangdžou u Air Srbiji biznis klasa jeftinija 400 evra - otkrio je Marko.